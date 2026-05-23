Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm: Ngày đầu chạy theo đèn, nhiều người loay hoay

Sáng nay 23.5 - ngày đầu tiên vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM) điều chỉnh tổ chức giao thông. Theo đó, vòng xoay này vẫn hiện hữu, nhưng người điều khiển phương tiện lưu thông theo hệ thống đèn tín hiệu, không lưu thông theo dạng vòng xoay.

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có dải phân cách cứng, vạch mắt võng và đèn tín hiệu để thay đổi cách lưu thông ẢNH: NI NA

Theo ghi nhận, dải phân cách cứng được lắp đặt kéo dài từ giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng đến khu vực vòng xoay. Ở hướng này, cơ quan chức năng cũng kẻ thêm vạch mắt võng để các phương tiện có thể rẽ phải liên tục từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong khi đó, các phương tiện đi thẳng phải chấp hành theo tín hiệu đèn giao thông.

Ở chiều từ vòng xoay Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ, lực lượng chức năng bố trí 2 dải phân cách cứng để tách riêng dòng xe đi thẳng và dòng xe rẽ trái. Trong đó, các phương tiện rẽ trái phải di chuyển theo tín hiệu đèn nhằm hạn chế xung đột tại giao lộ.

Nhiều xe chưa quen cách rẽ trái mà không ôm vòng xoay nên chạy lên giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng quay đầu xe khiến đoạn này khá đông xe ẢNH: NI NA

Ở làn đường rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà không cần ôm cua vòng xoay sáng nay vắng xe ẢNH: NI NA

Từ sáng sớm, CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã có mặt tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ để hướng dẫn người dân lưu thông theo tín hiệu đèn và di chuyển đúng làn đường.

Tuy nhiên, nhiều người đi từ hướng vòng xoay Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ muốn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn còn lúng túng vì chưa quen cách di chuyển mới. Không ít người chạy thẳng lên giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng rồi mới quay đầu xe để tìm hướng đi phù hợp.

Có người bối rối, dừng lại giữa đường xem phải đi hướng nào ẢNH: NI NA

Một số trường hợp còn dừng xe giữa đường để quan sát biển báo, xác định hướng di chuyển, khiến đoạn từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng xảy ra ùn ứ, dù sáng cuối tuần lượng xe không quá đông.

Người dân mong bớt kẹt xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm là khu vực thường ùn ứ vào giờ cao điểm sáng, chiều. Lực lượng CSGT, thanh niên xung phong phải thường xuyên túc trực điều tiết.

Nguyên nhân chính gây ùn ứ là các dòng xe liên tục xung đột khi phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm giao cắt với dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ.



CSGT đứng tại các vị trí đèn hướng dẫn xe di chuyển ẢNH: NI NA

Sau nhiều cuộc họp giữa Sở Xây dựng, CSGT và địa phương, trước mắt cơ quan chức năng quyết định giữ lại vòng xoay nhưng thay đổi cách lưu thông.

Ông Phạm Văn Tâm (60 tuổi, ở phường Tân Định) cho biết khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm, đặc biệt từ 7 - 8 giờ sáng và khoảng 16 - 18 giờ chiều.

Theo ông Tâm, điểm tích cực của phương án tổ chức giao thông mới là các dòng xe đã được tách rõ hơn, hạn chế cảnh phương tiện chen ngang, cắt đầu nhau như trước. "Hồi chưa lắp đèn tín hiệu, ai cũng cố chạy trước nên xe từ các hướng cứ đan chéo vào nhau, rất dễ kẹt. Bây giờ mọi người chờ đèn tới lượt mình đi, hoặc đi thẳng rồi quay đầu chứ không cắt ngang nữa nên nhìn giao thông có trật tự hơn", ông nói.

Phần đường cho xe chạy từ vòng xoay Hàng Xanh đến vòng xoay Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày đầu khá vắng xe ẢNH: NI NA

Làm nghề tài xế nhiều năm, ông Tâm cho biết mỗi lần đi qua khu vực này vào giờ cao điểm đều rất áp lực. Vì vậy, ông kỳ vọng cách tổ chức mới sẽ giúp giảm ùn tắc trong thời gian tới.

Trong khi đó, chị Trần Thị Thu Thủy (27 tuổi, ở phường Tam Bình) cho biết mỗi ngày phải rời nhà trước 7 giờ để kịp đến công ty ở phường Xuân Hòa làm việc lúc 8 giờ sáng.

Dù đã thông tin trên báo đài và có bảng hướng dẫn lưu thông nhưng người dân vẫn còn rối trong ngày đầu triển khai ẢNH: NI NA

Theo Sở Xây dựng, thông thường khoảng 3 - 4 ngày sau khi thay đổi tổ chức lưu thông, người dân quen với cách di chuyển mới, tình hình giao thông sẽ ổn định hơn ẢNH: NI NA

Theo chị Thủy, điều khiến chị ngại nhất khi qua vòng xoay Điện Biên Phủ không chỉ là kẹt xe mà còn là tình trạng các phương tiện di chuyển lộn xộn, thiếu nhường nhịn. "Trước đây làn đường không rõ ràng, xe buýt, ô tô, xe máy chạy lẫn vào nhau rồi cắt ngang liên tục. Có lúc tôi rất sợ vì dễ rơi vào điểm mù của xe buýt", chị kể.

Dù còn hơi bỡ ngỡ trong ngày đầu áp dụng phương án mới, chị Thủy cho rằng việc phân luồng rõ ràng giúp các phương tiện hạn chế cắt mặt nhau, tạo cảm giác an toàn hơn khi lưu thông qua khu vực này.