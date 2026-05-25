Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM mở thêm làn rẽ trái ở vòng xoay Điện Biên Phủ sau nhiều ngày ùn xe

Vũ Phượng
Vũ Phượng
25/05/2026 16:37 GMT+7

Sau nhiều ngày ùn ứ giờ cao điểm, TP.HCM mở thêm làn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời điều chỉnh đèn tín hiệu quanh vòng xoay Điện Biên Phủ để giảm kẹt xe.

Chiều 25.5, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đơn vị này vừa tiếp tục điều chỉnh giao thông quanh vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định) nhằm giảm ùn tắc.

Cụ thể, từ chiều nay 25.5, Sở Xây dựng đã lắp biển cấm ô tô rẽ phải từ hầm chui Hoàng Sa vào hẻm 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

TP.HCM mở thêm làn rẽ trái ở vòng xoay Điện Biên Phủ sau nhiều ngày ùn xe- Ảnh 1.

Làn rẽ trái từ vòng xoay Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ có thêm 1 làn xe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ sáng mai 26.5, Sở Xây dựng phối hợp cùng CSGT điều chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu tại các giao lộ quanh vòng xoay, gồm: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ và Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Theo đại diện Sở Xây dựng, vào giờ cao điểm buổi sáng, lượng xe từ ngã tư Hàng Xanh đổ về vòng xoay Điện Biên Phủ rồi rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Trong khi đó, làn rẽ trái hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến cầu Điện Biên Phủ xảy ra ùn ứ trong sáng đầu tuần.

"Chúng tôi đang triển khai mở thêm làn dành cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm", đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

TP.HCM mở thêm làn rẽ trái ở vòng xoay Điện Biên Phủ sau nhiều ngày ùn xe- Ảnh 2.

Biển cấm ô tô rẽ phải vừa lắp đoạn hầm chui đường Hoàng Sa

ẢNH: K.G

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM) từ lâu là nút giao thông quan trọng, kết nối cửa ngõ phía đông với trung tâm thành phố. Tuy nhiên, mật độ phương tiện quá lớn khiến khu vực này thường xuyên xảy ra xung đột dòng xe, ùn ứ kéo dài vào giờ cao điểm.

Để giảm áp lực giao thông, từ ngày 23.5.2026, Sở Xây dựng TP.HCM bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực vòng xoay trong thời gian một tháng, kéo dài đến ngày 23.6.2026.

TP.HCM mở thêm làn rẽ trái ở vòng xoay Điện Biên Phủ sau nhiều ngày ùn xe- Ảnh 3.

Dòng xe ken đặc trên cầu Điện Biên Phủ sáng nay 25.5

ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua 3 ngày đầu triển khai, tình hình giao thông tại nút giao cơ bản ổn định hơn, xung đột giữa các dòng xe giảm rõ rệt. Tuy nhiên, do chưa quen cách di chuyển mới, nhiều người dân vẫn còn lúng túng, phải dừng xe quan sát biển báo hoặc đi quá điểm rẽ rồi quay đầu.

Đặc biệt, nhiều phương tiện lưu thông trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ ngã tư Hàng Xanh về Nguyễn Bỉnh Khiêm không kịp chuyển vào làn sát dải phân cách nên đi thẳng vào vòng xoay. Sau đó, các xe phải di chuyển đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu, khiến khu vực này có thời điểm đông xe cục bộ.

Trong suốt quá trình thí điểm, lực lượng CSGT cùng các đơn vị thuộc Sở Xây dựng túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông, phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển đúng lộ trình.

TP.HCM mở thêm làn rẽ trái ở vòng xoay Điện Biên Phủ sau nhiều ngày ùn xe- Ảnh 4.

Cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ từ ngày 23.5

ĐỒ HỌA: LÂM NHỰT

 

Tin liên quan

Sáng 25.5, vẫn có người đi nhầm ở vòng xoay Điện Biên Phủ: CSGT hướng dẫn tránh kẹt xe

Sáng 25.5, vẫn có người đi nhầm ở vòng xoay Điện Biên Phủ: CSGT hướng dẫn tránh kẹt xe

Sau 2 ngày đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, sáng nay 25.5 nhiều người vẫn đi nhầm khiến giao lộ với Đinh Tiên Hoàng ùn ứ.

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm: Ngày đầu chạy theo đèn, nhiều người loay hoay

Từ ngày mai 23.5, xe qua vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

Vòng xoay Điện Biên Phủ Vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm Sở Xây dựng Tp.HCM CSGT kẹt xe vòng xoay điện biên phủ giao thông TP.HCM TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận