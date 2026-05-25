TP.HCM mở thêm làn rẽ trái ở vòng xoay Điện Biên Phủ sau nhiều ngày ùn xe

Chiều 25.5, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đơn vị này vừa tiếp tục điều chỉnh giao thông quanh vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định) nhằm giảm ùn tắc.

Cụ thể, từ chiều nay 25.5, Sở Xây dựng đã lắp biển cấm ô tô rẽ phải từ hầm chui Hoàng Sa vào hẻm 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Làn rẽ trái từ vòng xoay Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ có thêm 1 làn xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ sáng mai 26.5, Sở Xây dựng phối hợp cùng CSGT điều chỉnh lại thời gian đèn tín hiệu tại các giao lộ quanh vòng xoay, gồm: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ và Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Theo đại diện Sở Xây dựng, vào giờ cao điểm buổi sáng, lượng xe từ ngã tư Hàng Xanh đổ về vòng xoay Điện Biên Phủ rồi rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Trong khi đó, làn rẽ trái hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến cầu Điện Biên Phủ xảy ra ùn ứ trong sáng đầu tuần.

"Chúng tôi đang triển khai mở thêm làn dành cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm", đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

Biển cấm ô tô rẽ phải vừa lắp đoạn hầm chui đường Hoàng Sa ẢNH: K.G

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM) từ lâu là nút giao thông quan trọng, kết nối cửa ngõ phía đông với trung tâm thành phố. Tuy nhiên, mật độ phương tiện quá lớn khiến khu vực này thường xuyên xảy ra xung đột dòng xe, ùn ứ kéo dài vào giờ cao điểm.

Để giảm áp lực giao thông, từ ngày 23.5.2026, Sở Xây dựng TP.HCM bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực vòng xoay trong thời gian một tháng, kéo dài đến ngày 23.6.2026.

Dòng xe ken đặc trên cầu Điện Biên Phủ sáng nay 25.5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua 3 ngày đầu triển khai, tình hình giao thông tại nút giao cơ bản ổn định hơn, xung đột giữa các dòng xe giảm rõ rệt. Tuy nhiên, do chưa quen cách di chuyển mới, nhiều người dân vẫn còn lúng túng, phải dừng xe quan sát biển báo hoặc đi quá điểm rẽ rồi quay đầu.

Đặc biệt, nhiều phương tiện lưu thông trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ ngã tư Hàng Xanh về Nguyễn Bỉnh Khiêm không kịp chuyển vào làn sát dải phân cách nên đi thẳng vào vòng xoay. Sau đó, các xe phải di chuyển đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu, khiến khu vực này có thời điểm đông xe cục bộ.

Trong suốt quá trình thí điểm, lực lượng CSGT cùng các đơn vị thuộc Sở Xây dựng túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông, phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển đúng lộ trình.