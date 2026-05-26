Kiểm tra xuyên đêm, CSGT TP.HCM phát hiện 5 lái xe dương tính ma túy

Ngày 26.5, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết sau khoảng 10 ngày ra quân cao điểm và kiểm tra xuyên đêm, đơn vị đã phát hiện 5 lái xe dương tính ma túy.

Trước đó, ngày 15.5, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phát động cao điểm 45 ngày đêm nhằm "tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Đội CSGT An Sương kiểm tra, phát hiện người điều khiển xe tải dương tính với chất ma túy ẢNH: PC08

Đội CSGT An Sương đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. CSGT đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể.

Tác động của ma túy tới người lái xe

Theo CSGT, việc người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng chất ma túy tham gia giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Dưới tác động của các chất ma túy, người điều khiển phương tiện có thể bị suy giảm khả năng nhận thức, mất kiểm soát hành vi, phản ứng chậm, thậm chí có biểu hiện kích động, ảo giác, dẫn đến những hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm, khó lường, là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm đó, Đội CSGT An Sương đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung kiểm tra tại các khu vực phức tạp.

Lực lượng tập trung kiểm tra quanh bến xe An Sương, bến xe Ngã Tư Ga, khu vực chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn, các bãi xe, chành xe, các tuyến giao thông trọng điểm, các khung giờ phức tạp, nhất là ban đêm và rạng sáng.

CSGT đặc biệt chú trọng các nhóm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, xe tải, xe container và các trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, kết hợp chặt chẽ giữa xử lý vi phạm với tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.



CSGT phối hợp tạm giữ 1 lái xe trong cơ thể có chất ma túy ẢNH: PC08

Qua những ngày đầu triển khai cao điểm, Đội CSGT An Sương đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 5 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy.



Mỗi trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời góp phần loại bỏ nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tiếp tục duy trì quyết liệt các biện pháp công tác trong suốt thời gian thực hiện cao điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng ma túy, các chất kích thích gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện.

Người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; đồng thời tích cực phối hợp lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, bình yên trên địa bàn thành phố.