CSGT TP.HCM tịch thu hàng loạt xe ba gác, quyết liệt xử lý 'không ngoại lệ'

Ngày 25.5, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã tăng cường xử lý quyết liệt tình trạng xe ba gác, xe tự chế, không đảm bảo an toàn kỹ thuật vi phạm hoạt động trên địa bàn.

Xe ba gác chở vật liệu bất chấp quy định gây mất an toàn giao thông ẢNH: PC08

Đáng chú ý, qua công tác xử lý, CSGT ghi nhận nhiều phương tiện xe ba bánh lắp ráp trái phép, không có nguồn gốc, không đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định vẫn còn ngang nhiên lưu thông trên đường. Hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn kỹ thuật, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh đã làm hồ sơ tịch thu đối với 185 xe ba gác tự chế, không có nguồn gốc, điều này cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý và xử lý nghiêm đối với loại phương tiện này.



Hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP.HCM, Đội CSGT Hàng Xanh đã ra quân đẩy mạnh các nội dung công tác, trong đó, công tác xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm, các loại phương tiện là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Xe ba gác chở đất, đá không che đậy dễ rơi vãi xuống đường ẢNH: PC08

Theo đó, Đội CSGT Hàng Xanh quyết liệt xử lý xe 3 - 4 bánh, xe tự chế vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Việc xử lý nghiêm không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông mà còn giúp lập lại trật tự đô thị, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh.



Đội CSGT Hàng Xanh khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng hoặc thuê các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng hóa sai quy định.

Trong thời gian tới, CSGT Hàng Xanh sẽ chủ động phối hợp công an phường để trực tiếp kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải hàng hóa để tổ chức cho đại diện cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm từ gốc.