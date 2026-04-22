'Máy chém di động' từ xe ba gác chở hàng cồng kềnh khiến người TP.HCM lo sợ

Giữa dòng xe đông đúc ở TP.HCM, không khó để bắt gặp những chiếc xe ba gác chở tôn, sắt thép dài ngoằng, nhô ra phía sau cả mét, lắc lư trên đường. Chỉ một cú phanh gấp hay va quệt nhẹ, những vật sắc nhọn này có thể trở thành "lưỡi dao" đe dọa trực tiếp đến người đi đường.

Nhiều xe ba gác chở hàng cồng kềnh vẫn nghênh ngang trên đường phố ẢNH: PC08

Không ít người dân gọi đây là những "máy chém di động" - cách ví đầy ám ảnh nhưng phản ánh đúng mức độ nguy hiểm của thực trạng này.

Tai nạn rình rập từ xe ba gác chở hàng quá khổ

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ TP.HCM cho thấy, xe ba gác chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện thường xuyên, đặc biệt ở khu vực gần chợ, công trình xây dựng. Những tấm tôn dài, thanh sắt thép sắc nhọn không được che chắn cẩn thận, thậm chí vượt quá kích thước cho phép.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, chỉ cần một tình huống bất ngờ như xe phía trước dừng đột ngột, người điều khiển xe ba gác không xử lý kịp, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Với người đi xe máy, những thanh kim loại nhô ra phía sau trở thành mối nguy trực diện.

Người đi đường ám ảnh khi đi gần những xe ba gác chở hàng quá khổ này ẢNH: PC08

Không chỉ vậy, nhiều xe còn chở đất đá, vật liệu xây dựng nhưng không che đậy, để rơi vãi xuống đường. Lớp đất, cát này không chỉ gây ô nhiễm mà còn khiến mặt đường trơn trượt, dễ dẫn đến tai nạn, nhất là khi trời mưa.

Đại diện Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết việc chở hàng cồng kềnh chỉ là một phần trong chuỗi vi phạm của loại phương tiện này. Nhiều tài xế điều khiển xe ba gác không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, thậm chí chạy vào đường cấm hoặc dừng đỗ giữa đường để bốc dỡ hàng hóa.

Tại các khu dân cư đông đúc, hình ảnh xe ba gác chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để chất hàng không còn xa lạ. Điều này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn góp phần làm gia tăng tình trạng ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Đa số xe ba gác là xe tự chế, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật ẢNH: PC08

Một thực tế đáng lo ngại khác là phần lớn xe ba gác hiện nay là xe tự chế, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Hệ thống phanh, đèn, còi xuống cấp, không đủ khả năng xử lý trong tình huống khẩn cấp, khiến nguy cơ tai nạn càng tăng cao.

CSGT tịch thu hàng trăm phương tiện

Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT TP.HCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, riêng Đội CSGT Hàng Xanh đã lập hồ sơ tịch thu 176 xe ba bánh tự chế, không rõ nguồn gốc.

Tại khu vực cửa ngõ phía đông, Đội CSGT Cát Lái cũng triển khai cao điểm xử lý các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và xe chở hàng quá khổ. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nguồn gốc phương tiện, điều kiện người điều khiển, cũng như hành vi xếp hàng hóa vượt quá quy định.

Nhiều trường hợp vi phạm đã bị yêu cầu hạ tải ngay tại chỗ và xử phạt ở mức cao theo quy định.

Thực tế đã xảy ra các vụ tai nạn chết người do va chạm với xe ba gác chở tôn, thép trên đường ẢNH: PC08

Bên cạnh xử phạt, các đội/trạm CSGT tại TP.HCM đã tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết không sử dụng xe tự chế, không giao hàng bằng phương tiện không đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ trong đô thị vẫn rất lớn, trong khi chi phí thuê xe tải hoặc phương tiện đạt chuẩn cao hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến xe ba gác tự chế vẫn "sống dai" trên đường phố.

Người đi đường nơm nớp lo sợ khi đi cạnh những "máy chém di động" ẢNH: PC08

Trung tá Lâm Quang Quốc, Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái cho biết: "Nhiều chủ xe ba gác vì lợi ích kinh tế mà bất chấp nguy hiểm, sử dụng xe cũ nát hoặc chất hàng cao ngất ngưởng. Quan điểm của chúng tôi là xử lý triệt để, không có ngoại lệ để lập lại kỷ cương và bảo vệ an toàn cho cộng đồng".