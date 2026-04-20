Dùng điện thoại, tài xế 'lọt' vào camera của CSGT hóa trang trên cao tốc

Ngày 20.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế có hành vi dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua biện pháp hóa trang ghi hình.

Theo đó, chiều 19.4, một tổ công tác CSGT mặc thường phục, sử dụng ô tô mang biển số trắng như phương tiện dân sự, di chuyển trên tuyến cao tốc để ghi nhận tình hình giao thông. Từ bên trong xe, lực lượng chức năng dùng thiết bị chuyên dụng quay lại hành vi của các tài xế đang lưu thông.

Tài xế dùng điện thoại khi lái xe lọt vào camera của CSGT hóa trang trên cao tốc ẢNH: C08

Đến khoảng 16 giờ 9 phút, camera ghi nhận tài xế N.V.S (25 tuổi, ở Đồng Tháp) điều khiển ô tô biển số 51H - 951.xx có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi xe đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sau khi theo dõi, đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra, làm việc. Tại đây, CSGT cho tài xế xem lại đoạn video ghi nhận hành vi dùng điện thoại khi lái xe. Sau khi xem hình ảnh, tài xế N.V.S thừa nhận lỗi và chấp hành ký biên bản xử phạt theo quy định.

Với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, từ đầu năm đến nay, thông qua biện pháp hóa trang, lực lượng đã phát hiện và xử lý 16 trường hợp tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong.

Ngoài các tổ tuần tra công khai và hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT còn thường xuyên triển khai các tổ hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi dưới tốc độ tối thiểu, chuyển làn không bật tín hiệu hay sử dụng điện thoại khi lái xe.

Theo CSGT, việc hóa trang ghi hình không chỉ nhằm xử phạt mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc - nơi mọi tình huống đều diễn ra nhanh, chỉ một hành vi mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.