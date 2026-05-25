Đời sống Cộng đồng

Mưa lớn giờ tan tầm, giao thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ chiều nay thế nào?

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
25/05/2026 20:03 GMT+7

Chiều nay 25.5, mưa lớn giờ tan tầm khiến dòng xe xếp hàng trên đường Điện Biên Phủ cùng các tuyến lân cận. Giao thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ thế nào?

Khoảng 17 giờ chiều nay, cơn mưa lớn đúng vào giờ tan tầm khiến khu vực đường Điện Biên Phủ ùn ứ kéo dài từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến vòng xoay Điện Biên Phủ. Dòng xe nối đuôi nhau ken đặc trên nhiều hướng di chuyển.

Điểm khác biệt lớn nhất ở vòng xoay Điện Biên Phủ sau khi tổ chức giao thông kiểu mới là không còn xung đột dòng xe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng CSGT liên tục đội mưa điều tiết tại các giao lộ, phân luồng giao thông để giảm xung đột dòng xe. Nhiều thời điểm, người dân phải nhích từng chút một giữa dòng phương tiện đông nghẹt.

Tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện tăng cao ở cả hai hướng lưu thông. Trên cầu Điện Biên Phủ và đoạn từ vòng xoay đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, dòng xe nối dài, di chuyển chậm.

Các xe dừng đèn đỏ chờ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhìn ảnh có thể thấy một phần mặt đường đang được dùng để uốn dòng xe. Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng phương tiện đông đúc, nhiều thời điểm ùn xe thì việc "bỏ không" mặt đường này cần được xem xét lại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người đi ô tô, xe máy do chưa quen phương án tổ chức giao thông mới nên đi thẳng qua vòng xoay rồi mới quay đầu tại giao lộ phía trên, khiến khu vực này càng thêm ùn ứ.

Do lực lượng chức năng ưu tiên cho luồng xe trên đường Điện Biên Phủ nên các tuyến đường nhánh giao cắt như: Đinh Tiên Hoàng, Phùng Khắc Khoan, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... xe đông, di chuyển chậm.

Tuy nhiên, tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông đúc cả 2 chiều nhưng không có tình trạng xung đột dòng xe, các xe thoát nhanh khỏi vòng xoay.

Nhiều người vẫn chạy qua vòng xoay, đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng mới quay đầu. Trong ảnh, xe đông nghẹt ở đoạn quay đầu, trên cầu Điện Biên Phủ và trục đường Đinh Tiên Hoàng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Vũ Nguyên (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết quãng đường từ công ty anh ở phường Xuân Hòa về nhà hằng ngày đều đi qua tuyến Điện Biên Phủ. Hôm nay vì mưa lớn giờ tan tầm nên đi chậm hơn.

"Đường Điện Biên Phủ hầu như ngày nào cũng ùn xe như vậy nên tôi không quá bất ngờ. Chỉ có điểm khác là ở vòng xoay các hướng xe đi lại đã trật tự hơn", anh Nguyên nói.

Một số ý kiến bạn đọc Thanh Niên cho rằng nên thu nhỏ hoặc bỏ luôn vòng xoay để tăng diện tích mặt đường cho xe chạy

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân vất vả di chuyển trên đường Điện Biên Phủ sau cơn mưa lớn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau 3 ngày thí điểm tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, Sở Xây dựng TP.HCM cùng Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang tiếp tục theo dõi, điều chỉnh để phù hợp tình hình thực tế.

Trước mắt, phần đường dành cho xe rẽ trái từ cầu Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được mở rộng. Đồng thời, thời gian đèn tín hiệu tại các giao lộ lân cận cũng được điều chỉnh để giảm ùn tắc giao thông.

