Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Trạm Công dân số: Mô hình đột phá được Chính phủ đưa vào lộ trình phổ cập toàn quốc

Hoàng Kiên
Hoàng Kiên

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 826/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số quốc gia. Một nội dung đáng chú ý là nghiên cứu triển khai phổ cập mô hình Trạm Công dân số, nhằm đưa dịch vụ công, y tế số và các tiện ích thiết yếu đến gần người dân.

Quyết định số 826/QĐ-TTg nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp cận dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hành chính. Trong lộ trình này, Thủ tướng giao UBND các địa phương phối hợp cùng các bộ, ban, ngành nghiên cứu đề xuất giải pháp "Trạm Công dân số" tại các địa điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ, hướng tới triển khai phổ cập theo lộ trình từ tháng 1.2027.

Trạm Công dân số được triển khai thí điểm ở TP.HCM từ tháng 10.2025 trong các khu dân cư. Dựa trên nền tảng định danh, xác thực điện tử quốc gia, mô hình đưa dịch vụ công - tư, an ninh, y tế số đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng chính quyền số tại cơ sở. Ở các ki-ốt, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính, thụ hưởng các tiện ích dân sinh an toàn, dễ dàng mà không cần di chuyển xa.

*... - Ảnh 1.

Tại Trạm Công dân số, người dân có thể tra cứu các dịch vụ y tế của Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu

Trong đó, y tế số là một hợp phần quan trọng, giúp người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, tư vấn cùng chuyên gia, đặt lịch tiêm chủng, mua thuốc… ngay tại trạm. Đặc biệt, việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử trong cung ứng dược phẩm giúp bảo đảm nguyên tắc "đúng người - đúng toa", đồng thời tăng cường tính an toàn, minh bạch và bảo mật.

Dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu tiên phong vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, đưa các dịch vụ y tế số và an sinh đến gần cộng đồng theo cách đồng bộ, bền vững.

Là điểm chạm "gần dân, sát dân", Trạm Công dân số được kỳ vọng đóng vai trò kết nối, liên thông dữ liệu dân cư với hệ thống quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trong dài hạn.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà thuốc Long Châu Trạm công dân số dịch vụ y tế Tiêm chủng Long Châu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận