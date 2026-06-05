Chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc: Hơn 200 triệu đồng đến đảo Nhơn Châu

Ngày 5.6, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Trung tâm Phát triển văn hóa đọc và kinh tế xuất bản (Hội Xuất bản Việt Nam), Tỉnh đoàn Gia Lai và Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2026 tại xã đảo Nhơn Châu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; anh Nguyễn Duy Hưng, Chánh văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cùng đại diện nhiều đơn vị đồng hành.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân địa phương.

Với mục tiêu chăm lo đời sống người dân vùng biển đảo, phát triển văn hóa đọc, nâng cao kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi và tăng cường nhận thức về chủ quyền biển đảo, chương trình đã huy động tổng nguồn lực hơn 200 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Đồng hành cùng chương trình có Hội Xuất bản Việt Nam, Báo Thanh Niên, Hiệp hội logistics và cảng biển tỉnh Đắk Lắk, Tổng công ty Đối tác Chân Thật cùng nhiều đơn vị khác.

Anh anh Nguyễn Duy Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (bên trái), trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại xã đảo Nhơn Châu, ban tổ chức đã trao tặng một căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho gia đình chính sách; xây dựng thư viện với 500 đầu sách dành cho Trường tiểu học và THCS Nhơn Châu trị giá 50 triệu đồng; tặng 26 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 52 triệu đồng.

Ngoài ra, 61 suất quà cũng được trao đến các gia đình chính sách và hộ dân khó khăn trên đảo.

Ông Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Phát triển văn hóa đọc và kinh tế xuất bản, trao quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Phát triển văn hóa đọc và kinh tế xuất bản, cho biết chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn hướng tới lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội bền vững.

"Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ trở thành mô hình kết nối hiệu quả giữa hoạt động an sinh xã hội, giáo dục và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc", ông Hân chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đến thăm, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp Cù Lao Xanh đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống kỷ luật và luôn sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đoàn công tác đến thăm, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Lương, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lực lượng biên phòng còn đóng vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo giáo dục và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

"Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả khi sống xa gia đình, tôi tin tưởng các chiến sĩ sẽ giữ vững bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ để vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiếp tục là điểm tựa tin cậy của người dân", ông Lương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, động viên các đơn vị đóng quân trên đảo Nhơn Châu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh các hoạt động an sinh, Ban tổ chức chương trình Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc tại xã đảo Nhơn Châu còn tổ chức ra quân làm sạch môi trường biển, thu gom rác thải tại khu dân cư ven biển, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ hệ sinh thái biển. Học sinh địa phương cũng được tham gia các buổi truyền thông, tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường.