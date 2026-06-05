Báo Thanh Niên bàn giao nhà tặng cựu chiến binh

Tổng kinh phí xây dựng nhà là 108 triệu đồng. Trong đó, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ vận động Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do Trưởng khu vực cùng các Chi hội cựu chiến binh P.Ninh Kiều đóng góp hỗ trợ và của gia đình ông Nhẫn. Do vị trí nhà nằm sâu trong hẻm 139 đường 30.4 nên khâu vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa bão, sau 1 tháng thi công, căn nhà đã được bàn giao.

Lễ bàn giao nhà diễn ra lúc trời mưa lớn nhưng mọi người đều cảm thấy ấm áp khi chứng kiến niềm vui hiện rõ trên gương mặt vợ chồng ông Nhẫn. Nhà có diện tích hơn 33 m2, gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp, gác lửng, mái lợp tôn.

Ông Trần Hữu Nhẫn (thứ 6 từ trái sang) tiếp nhận căn nhà mơ ước ẢNH: THANH DUY

Trước đó, khi đến khảo sát, ai cũng chạnh lòng khi thấy căn nhà gỗ tạm bợ được cất trước năm 2000 của gia đình ông Nhẫn. Nhiều cột gỗ mục ruỗng bên trong, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. "Có nhà mới, khi mưa gió vợ chồng tôi không còn phải dời đồ đạc khỏi chỗ dột và sống trong nỗi bất an nữa", ông Nhẫn phấn khởi chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy (57 tuổi, vợ ông Nhẫn) bị tai biến khoảng 5 năm nay, rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Bà cho biết vì mưu sinh nên chồng con phải đi làm, bà thường ở nhà một mình. Có những lần đang ngồi trên ghế, tấm gỗ ép mục trên trần nhà bất ngờ rớt xuống ngay bên cạnh. Người thân chứng kiến qua camera vô cùng lo lắng vì bà di chuyển rất khó khăn. "Hiện bệnh của tôi gần như chỉ ngồi một chỗ. Căn nhà mới cao ráo, sáng sủa khiến tâm lý của mình thấy nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng thấy vui hơn", bà Thủy tâm sự.

Vợ chồng ông Nhẫn phấn khởi di chuyển đồ đạc vào căn nhà mới ẢNH: THANH DUY

Theo ông Hồ Duy Thành, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Ninh Kiều, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh P.Ninh Kiều, hoàn cảnh gia đình ông Nhẫn rất khó khăn. Với nghề lái xe thuê, nếu chỉ trông vào số tiền dành dụm ít ỏi, người cựu chiến binh này khó có điều kiện sửa sang lại nhà cửa. Nhờ nghĩa cử của các nhà hảo tâm ông mới thực hiện được ước mơ về ngôi nhà mới.

"Căn nhà giúp gia đình ông Nhẫn có nơi ăn ở, sinh hoạt ổn định. Đặc biệt, mọi người hy vọng điều này sẽ tạo thêm động lực để ông phát huy tốt phẩm chất của người lính bộ đội cụ Hồ, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống sau này", ông Thành nói và gửi lời cảm ơn đến các đơn vị chung tay hỗ trợ xây nhà.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ đã vận động xây dựng 3 căn nhà (mỗi căn 60 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Căn thứ nhất tặng bà Ngô Thị Mùi, do Công ty TNHH vận tải Trang An Toàn (TP.Cần Thơ) tài trợ, khánh thành vào ngày 6.4. Hai căn nhà còn lại do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ, trong đó 1 căn tặng ông Trần Hữu Nhẫn và 1 căn tặng ông Thạch Hoàng, đã khởi công ngày 29.4, đang khẩn trương xây dựng để sớm hoàn thành.