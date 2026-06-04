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Cùng con đi tiếp cuộc đời

Quỹ từ thiện Trúc Thanh bảo trợ nữ sinh mồ côi khóc bên di ảnh cha

Kim Phượng - Tường Vân
04/06/2026 09:00 GMT+7

Ngày 29.5, Thanh Niên đăng bài Khoảnh khắc xúc động: Nữ sinh òa khóc khoe giấy khen trước di ảnh cha, về trường hợp của em Nguyễn Ngọc Thy, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Trần Quang Cơ, P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM, cầm trên tay giấy khen thành tích học tập xuất sắc cuối năm vừa khoe vừa khóc nức nở bên di ảnh của cha mẹ. Bài viết thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn đọc.

Cũng trong lần tiếp xúc này, PV Thanh Niên biết được mẹ của em Nguyễn Ngọc Thy mất trong đại dịch Covid-19. Ngay khi biết được thông tin này, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 của Báo Thanh Niên - đã nhanh chóng kết nối, cùng với Quỹ từ thiện Trúc Thanh đến nhà em Thy để ký kết bảo trợ, đảm bảo em có thêm điều kiện vững bước đến trường.

Chuyến đi kết nối yêu thương

Sáng 3.6, đại diện Báo Thanh NiênQuỹ từ thiện Trúc Thanh cùng có mặt tại căn nhà nhỏ của ông bà nội Ngọc Thy ở cuối con hẻm ngoằn ngoèo tại P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM (Q.12 cũ). Đón chúng tôi từ đầu hẻm là Ngọc Thy cùng bà nội và cô ruột - chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy.

Sau khi thắp nén nhang trước di ảnh ba mẹ em, chúng tôi đã lắng nghe tâm sự từ gia đình. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy rưng rưng: "Đến bây giờ gia đình vẫn không tin là ba của bé Thy đã mất. Anh phát bệnh, đi khám thì phát hiện suy thận giai đoạn 5 và mất đột ngột quá, bé Thy không kịp nhìn mặt ba lần cuối".

Nữ sinh mồ côi òa khóc trước di ảnh cha được nhận bảo trợ 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Quỹ từ thiện Trúc Thanh bảo trợ nữ sinh mồ côi khóc bên di ảnh cha- Ảnh 1.

Đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh và Báo Thanh Niên lắng nghe chia sẻ từ gia đình em Nguyễn Ngọc Thy

ẢNH: QUỐC ĐOAN

Trước đó, mẹ em qua đời vào tháng 9.2021 do nhiễm Covid-19, chỉ 4 tháng sau khi sinh con út. Vì hoàn cảnh ông bà nội, ngoại đều già yếu và khó khăn, hai em gái nhỏ của Thy (một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi) phải gửi vào Làng thiếu niên Thủ Đức để được nuôi dưỡng. Riêng Thy được cô ruột Ngọc Thúy đưa về cưu mang.

Tình cảm ấm áp của nhà bảo trợ

Hoàn cảnh gia đình chị Ngọc Thúy cũng không mấy khá giả, chị vừa phải chăm lo cho cha mẹ già, con nhỏ, vừa bán hàng online với thu nhập bấp bênh. Chị Thúy chia sẻ: "Vợ chồng em lo được phần ăn uống nhưng phần học phí cho bé thì khó khăn, nhất là sắp tới bé Thy bước vào cấp 2, chi phí sẽ nhiều hơn tiểu học rất nhiều. Ở cấp tiểu học, Thy được nhóm phụ huynh chia sẻ khó khăn, gia đình rất biết ơn về điều này".

Quỹ từ thiện Trúc Thanh bảo trợ nữ sinh mồ côi khóc bên di ảnh cha- Ảnh 2.

Anh Võ Văn Tiến, đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh, động viên em Nguyễn Ngọc Thy

Ảnh: Tường Vân

Cảm động trước nghị lực của em Thy, anh Võ Văn Tiến, đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh, cho biết nhiều năm qua Quỹ từ thiện Trúc Thanh đã đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ lâu dài cho 10 trẻ. Đây là lần đầu tiên anh đến tận nhà của trẻ được bảo trợ để thăm hỏi, ký kết thỏa thuận. Sự bảo trợ này nhằm tiếp thêm động lực cho Thy vượt qua mất mát, như anh chia sẻ: "Mong rằng con sẽ mạnh mẽ, cố gắng học giỏi để sau này lo cho tương lai của mình". Nghe vậy, ánh mắt Ngọc Thy ánh lên niềm vui sướng và sự biết ơn khi biết con đường học vấn của mình từ nay sẽ vững vàng hơn.

Theo văn bản thỏa thuận, Quỹ từ thiện Trúc Thanh cam kết hỗ trợ em Thy 1,5 triệu đồng/tháng trong 1 năm, và sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ tùy theo tình hình thực tế. Ngay trong buổi ký kết, gia đình đã nhận được tiền bảo trợ 2 tháng đầu tiên là 3 triệu đồng.

Quỹ từ thiện Trúc Thanh bảo trợ nữ sinh mồ côi khóc bên di ảnh cha- Ảnh 3.

Đại diện Báo Thanh Niên trao thư cám ơn Quỹ từ thiện Trúc Thanh

Ảnh: Tường Vân

Nhận số tiền bảo trợ ổn định, chị Ngọc Thúy xúc động bày tỏ: "Gia đình tôi vô cùng biết ơn Báo Thanh Niên và nhà bảo trợ đã kịp thời hỗ trợ, giúp bé Thy yên tâm học hành và thực hiện được ước mơ".

Chị Ngọc Thúy cũng gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc của Báo Thanh Niên và các cá nhân hảo tâm đã ngỏ ý giúp đỡ sau khi biết về hoàn cảnh của Thy: "Gia đình xin ghi nhận tấm lòng, nhã ý của quý nhà hảo tâm chứ không dám nhận sự giúp đỡ".

Quỹ từ thiện Trúc Thanh bảo trợ nữ sinh mồ côi khóc bên di ảnh cha- Ảnh 4.

Anh Võ Văn Tiến trao tiền bảo trợ 2 tháng đầu tiên cho em Nguyễn Ngọc Thy

ẢNH: QUỐC ĐOAN

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