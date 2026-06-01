Mang quà Tết thiếu nhi đến với trẻ mồ côi do Covid-19

N ÔN NAO, HÁO HỨC

50 trẻ mà chúng tôi đến thăm và tặng quà dịp này là các trẻ được Công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ lâu dài cho đến năm 18 tuổi.

Đại diện Báo Thanh Niên và Công ty Tân Hiệp Phát trao quà cho hai chị em song sinh Nguyễn Thái Minh Tâm và Nguyễn Thái Minh Thảo Ảnh: Kim Phượng

Như đã thành thông lệ, mỗi năm vào dịp 1.6, cũng là dịp năm học kết thúc, các cán bộ, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát, đồng thời cũng là những anh chị đỡ đầu cho các trẻ được bảo trợ, tổ chức thành nhiều nhóm, cùng Báo Thanh Niên đến thăm hỏi và trao quà cho các em.

Để đến tận nhà của 50 trẻ sinh sống ở khắp các phường của TP.HCM, chúng tôi phải đặt lịch hẹn với các gia đình từ 2 tuần trước theo từng khung giờ. Giai đoạn này, đa số các trẻ đã nghỉ hè nhưng cũng có em vẫn còn đi học ôn thi cuối cấp, có em về quê chơi sau khi kết thúc năm học, nên để gặp trực tiếp các trẻ cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình, lòng yêu thương các trẻ, chúng tôi cố gắng phân bổ thời gian để gặp gỡ, chuyện trò với gần như đầy đủ các em và gia đình.

Đại diện Báo Thanh Niên và Công ty Tân Hiệp Phát trao quà cho hai anh em Nguyễn Tấn Lộc và Nguyễn Tấn Quý Ảnh: Kim Phượng

Em Nguyễn Tấn Quý (sinh năm 2015), nghe tin có quà của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã nôn nao từ ngày được hẹn gặp. Sáng ngày gặp nhau, em dậy rất sớm, mặc bộ quần áo đẹp nhất để chờ các cô chú. Em Quý cho biết: "Năm nào đến Ngày Quốc tế thiếu nhi là con biết các cô chú sẽ đến tặng quà nên con nôn lắm. Con hứa sẽ học thật giỏi để được nhận quà như thế này".

Khi thấy đoàn chúng tôi từ đầu hẻm, hai chị em song sinh Nguyễn Thái Minh Tâm và Nguyễn Thái Minh Thảo (sinh năm 2018) đã chạy ra đón, mừng rỡ ríu rít kể chuyện. Trong căn phòng trọ nhỏ khoảng 10 m2, hai em cười nói suốt buổi khi được nhận phần quà là 1 thùng nước trà thanh nhiệt và phong bì 500.000 đồng. Mặc dù chưa nói rõ nhưng em Minh Thảo (bị chậm phát triển) vẫn cố gắng nói lời cảm ơn đến cô chú.

"N HỜ CHƯƠNG TRÌNH, CHÚNG TÔI VƯỢT QUA KHÓ KHĂN"

Nhiều phụ huynh của các trẻ mà chúng tôi đến thăm không giấu được niềm vui, sự xúc động và lòng trân quý tình cảm của các anh chị ở Công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Anh Nguyễn Hữu Liêm (58 tuổi, ngụ P.Tân Tạo, TP.HCM) bị mất sức lao động do gặp tai nạn khi đi làm phụ hồ, vợ anh là lao động chính nhưng đã mất do Covid-19 vào năm 2021, để lại 3 con trai: Nguyễn Tấn Đạt học lớp 11, Nguyễn Tấn Lộc học lớp 9 và Nguyễn Tấn Quý hiện học lớp 5. Cả ba con của anh đều đăng ký tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên và được bạn đọc Báo Thanh Niên cùng Công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát bảo trợ đến năm 18 tuổi.

Em Nguyễn Tấn Quý bịn rịn chia tay chú Trần Hữu Trọng Tấn - đại diện Công ty Tân Hiệp Phát Ảnh: Kim Phượng

Gặp chúng tôi, anh Liêm xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi được ổn định, con cái được vững vàng, yên tâm học tập tốt chính là nhờ sự bảo trợ kịp thời của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Chương trình không những chăm lo tiền học hằng tháng cho các con mà vào các dịp lễ, tết đều đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ và động viên tinh thần các con như người thân. Tôi thật sự biết ơn tấm lòng của quý Công ty Tân Hiệp Phát, các anh chị trong đoàn đã không quản ngại đường sá xa xôi để đến tận nhà, trao những phần quà thật là ý nghĩa như thế này cho các con tôi".

Hai chị em Minh Tâm - Minh Thảo vui mừng đón các chú đến trao quà 1.6 Ảnh: Kim Phượng

Chia sẻ sau chuyến đi, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cho biết: "Kể từ khi Công ty Tân Hiệp Phát ký bảo trợ cho 50 trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời vào tháng 10.2022, thì bên cạnh việc hỗ trợ tài chính hằng tháng cho các trẻ theo cam kết với tổng giá trị khoảng 13 tỉ đồng, công ty và Báo Thanh Niên cũng luôn đồng hành trong việc thăm hỏi, tặng quà các em vào các dịp lễ, tết... Chúng tôi hy vọng những phần quà nhỏ này sẽ giúp các em có thêm niềm vui và hạnh phúc trong dịp Tết thiếu nhi này".