Thời sự

TP.HCM khen thưởng Báo Thanh Niên về tác phẩm báo chí xuất sắc

Sỹ Đông
22/05/2026 17:17 GMT+7

Trong 70 tác phẩm xuất sắc viết về TP.HCM quý 1/2026, Báo Thanh Niên có 5 tác phẩm được khen thưởng.

Chiều 22.5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý 1/2026.

Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết quý 1/2026 có 232 tác phẩm của 26 cơ quan báo chí tham gia. Ban tổ chức chọn 70 tác phẩm để khen thưởng, trong đó Báo Thanh Niên có 5 tác phẩm.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại buổi lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý 1/2026

Ông Khiêm cho biết các tác phẩm tiếp tục có sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, bám sát các vấn đề thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động trọng tâm của thành phố. 

Nhiều cơ quan báo chí duy trì sự tham gia tích cực, gửi bài đầy đủ ở cả 6 nhóm thể loại, tiêu biểu như: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Báo Phụ Nữ TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên (thứ 4 từ trái qua) chụp hình lưu niệm với các phóng viên Báo Thanh Niên có tác phẩm được hỗ trợ

Phát biểu tại lễ trao hỗ trợ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung triển khai bài viết có chủ đề phù hợp với đợt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Các bài viết về chủ đề này sẽ được ban tổ chức ưu tiên xem xét khen thưởng, hỗ trợ trong quý 2/2026. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ kéo dài thời gian xét chọn đến hết ngày 5.7 để các cơ quan báo chí triển khai thêm các tuyến bài theo chủ đề 50 năm thành phố mang tên Bác.

Khen thưởng các tác giả có tác phẩm xuất sắc thể loại phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chuyên trang, chuyên mục

Khen thưởng các tác giả ở thể loại diễn đàn hoặc tác phẩm có tính chất diễn đàn

Khen thưởng các tác giả ở thể loại chính luận, ký sự

Khen thưởng các tác giả ở thể loại phóng sự ảnh

Khen thưởng các tác giả ở thể loại tin - ảnh

Danh sách tác phẩm của Báo Thanh Niên được khen thưởng

1. Thẩm mỹ "chui" bủa vây (tác giả Trần Duy Khánh, Duy Tính, Nguyễn Trúc)

2. Có nên tháo dỡ vòng xoay ở TP.HCM (tác giả Vũ Phượng, Sỹ Đông)

3. TP.HCM quyết liệt bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh (tác giả Thúy Hằng, Bích Thanh)

4. Chỉnh trang không gian công cộng ở TP.HCM đón Tết Bính Ngọ (tác giả Phạm Hữu, Nhật Thịnh)

5. Lễ hội rằm tháng giêng của cộng đồng dân tộc Hoa ở TP.HCM (tác giả Phạm Hữu)

Trong 70 tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP.HCM được khen thưởng quý 4/2025, Báo Thanh Niên có 10 tác phẩm, là cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm được khen thưởng nhiều nhất.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

