Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Rằm tháng giêng ở Chợ Lớn: Chuỗi lễ hội tại các chùa người Hoa

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/03/2026 06:30 GMT+7

Mỗi rằm tháng giêng, các ngôi chùa người Hoa ở Chợ Lớn (TP.HCM) lại đón đông đảo người dân và du khách đến hành lễ, không chỉ cầu may mà còn cảm nhận không gian tín ngưỡng, văn hóa đặc trưng.

Rằm tháng giêng ở chùa Ôn Lăng

Hội quán Ôn Lăng, còn được biết đến là chùa Ôn Lăng hay chùa Quan Âm, được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 18, là nơi thờ cúng Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị nữ thần bảo trợ cho người đi biển. Dịp rằm tháng giêng, nhiều tín đồ đến đây để cầu bình an, tài lộc và sức khỏe. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của người Hoa quê ở phủ Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến) mà còn là điểm đến văn hóa độc đáo tại Việt Nam.

Hội quán là một di tích bao hàm nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hoá, nổi bật nhất là giá trị về kiến trúc nghệ thuật. Kiến trúc chùa theo kiểu đền miếu cổ Trung Hoa, đặc biệt là các tạo hình và trang trí mái ngói lợp ống mang đậm phong cách của người Phúc Kiến.

- Ảnh 1.

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày nay không chỉ riêng người Phúc Kiến mà đông đảo người Hoa, người Việt, du khách nước ngoài đến Hội quán để bày tỏ lòng thành với các vị thần, đồng thời chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc nghệ thuật ghi dấu lịch sử văn hóa của Sài Gòn xưa. Hội quán Ôn Lăng nằm tại số 12 đường Lão Tử, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Vào những ngày rằm, tết hay giao thừa, chùa Quan Âm đón rất nhiều người đến cúng bái, hành lễ. Đặc biệt ở đây nổi tiếng với tục "đánh kẻ tiểu nhân" để cầu may, diễn ra trước bàn thờ Ông Hổ, thường tổ chức vào ngày Kinh trập, khoảng ngày 5 - 6.3. Ngoài ra, vào Tết Nguyên tiêu (15 tháng giêng), Nghinh Ông (13 tháng giêng) các đoàn diễu hành đều phải đi qua chùa, dừng lại và bái lạy, xem đây là một nghi thức không thể thiếu trong năm.

Chùa Ông (Miếu Quan Đế)

Chùa Ông (miếu Quan Đế) hay Hội quán Nghĩa An, nơi thờ Quan Thánh Đế Quân do cộng đồng người Hoa Triều Châu di dân sang Việt Nam thành lập.

Hội quán mang nhiều giá trị về nghệ thuật thư pháp, nghệ thuật chạm đá và chạm gỗ nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Hội quán có những bao lam cửa chạm hai mặt, bao lam khám thờ… được chạm trổ tinh tế từ những điển tích cổ xưa đến những hoạt động sinh hoạt đời thường... Qua hai thế kỷ tồn tại, hội quán là nơi bảo tồn những truyền thống văn hoá, tín ngưỡng và cả những hiện vật quý giá của cộng đồng người Triều Châu tại TP.HCM.

- Ảnh 2.

Chùa Ông trong lễ nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du diễn ra trước rằm tháng giêng

ẢNH: PHẠM HỮU

Hằng năm, theo lịch âm, Hội quán có hai lễ lớn và quan trọng nhất là Lễ Nguyên Tiêu và ngày vía Ông vào 24.6. Vào những ngày rằm tháng giêng, tại đây cũng tổ chức nhiều lễ hội thu hút hàng ngàn người tham dự như: lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du (ngày 13 tháng giêng), vay và thỉnh lộc Ông (ngày 14 – 15 tháng giêng…

Chùa Bà Thiên Hậu

Chùa Bà Thiên Hậu hay còn gọi là Hội quán Tuệ Thành là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời của người Hoa ở TP.HCM. Chùa đóng vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hoá truyền thống của người Hoa trong quá trình định cư tại đây.

Được xây dựng vào khoảng thế kỷ 19 bởi một nhóm người Hoa gốc Tuệ Thành (tức Quảng Châu) di dân sang Việt Nam, hội quán là nơi hội họp, quản lý di dân, giúp đỡ đồng hương, đồng thời cũng là nơi thờ cúng Thiên Hậu Thánh Mẫu để tỏ lòng biết ơn.

Trải qua hơn 2 thế kỷ, hội quán vẫn gìn giữ được nét đẹp của một công trình kiến trúc cổ. Từ sự tinh tế, sắc sảo của nghệ thuật chạm khắc gỗ trên các phù điêu hương án, các bao lam, khám thờ, liễn đối; cho đến nghệ thuật hội họa và thư pháp trên các tranh tường.

- Ảnh 3.

Chùa Bà Thiên Hậu thường xuyên diễn ra các hoạt động trước và trong rằm tháng giêng

ẢNH: PHẠM HỮU

Hằng năm, vào ngày cận tết và rằm, chùa bà đón nhận hàng trăm đoàn lân đến từ TP.HCM, Bình Dương (cũ) đổ về để xin lộc cầu may. Lễ nghi này có tên gọi "khai quang điểm nhãn" với ý nghĩa cầu mong một năm mới yên vui, thịnh vượng và ăn nên làm ra. Đồng thời, ngày 23 tháng 3 âm lịch, hội quán tổ chức long trọng lễ dâng hương vía Bà, với các nghi thức truyền thống và các hoạt động văn hóa thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Chùa ông Bổn

Chùa Ông Bổn hay Hội quán Nhị Phủ là một trong những ngôi miếu cổ xưa do nhóm người Hoa ở hai phủ Tuyền Châu và Dương Châu (tỉnh Phúc Kiến) xây dựng.

Miếu được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 17 để thờ cúng và làm nơi gặp gỡ giao lưu giữa những người đồng hương. Vị thần thờ chính là Ông Bổn tức Phúc Đức Chính Thần, vị thần bảo hộ đất đai và con người theo tín ngưỡng của người Hoa.

Nét nổi bật trong kiến trúc của hội quán là mái nhà cong hình thuyền rồng, có trang trí phù điêu rồng, cá chép được ghép lại bằng những mảnh sứ rất công phu, nghệ thuật chạm khắc gỗ tinh xảo, đánh dấu quá trình định cư và hội nhập của nhóm người Hoa Phúc Kiến.

- Ảnh 4.

Chùa ông Bổn

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa ông Bổn tổ chức nhiều ngày cúng tế thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái. Hai ngày lễ tế chính là ngày sinh và ngày mất của Ông Bổn và rằm tháng Giêng và rằm tháng tám. Ngoài ra, trong rằm tháng giêng này, chùa cũng tổ chức lễ vía Quan Thánh Đế Quân vào ngày 1.3 (ngày 13 tháng giêng), lễ vía Phước Đức Chánh Thần (ông Bổn) vào ngày 3.3 (ngày 15 tháng giêng), lễ vía ông Hổ diễn ra vào ngày 5.3 (ngày 17 tháng giêng).

Tin liên quan

Lễ Kỳ Yên chợ Bình Tây: Màn múa ngựa lạ mắt thu hút đông người xem

Lễ Kỳ Yên chợ Bình Tây: Màn múa ngựa lạ mắt thu hút đông người xem

Bên cạnh múa lân sư rồng quen thuộc, múa ngựa trong lễ Kỳ Yên tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TP.HCM) sáng nay 28.2 thu hút đông đảo người dân Chợ Lớn theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

Rằm tháng Giêng Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du chùa người hoa chùa Bà Thiên Hậu chùa Ôn Lăng Chợ Lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận