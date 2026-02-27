Rằm tháng giêng: Lịch chuỗi lễ hội lớn nhất năm của người Hoa ở Chợ Lớn

Mở đầu là lễ Kỳ Yên Chợ Bình Tây năm 2026 vào ngày mai, thứ 7 ngày 28.2 (tức ngày 12 tháng giêng). Nghi lễ trước rằm tháng giêng này bắt đầu từ lúc 7 giờ 30, tại chợ Bình Tây, số 57 Tháp Mười, phường Bình Tây.

Đây là nghi lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, kinh doanh phát đạt và tri ân ông Quách Đàm, người có công xây dựng chợ. Lễ Kỳ Yên là dịp để cộng đồng thương nhân cùng nhau gắn kết, cầu chúc một năm buôn may bán đắt, đồng thời cũng là dịp mà du khách có thể cảm nhận trọn vẹn không khí rộn ràng đầu xuân với màn múa lân sôi động, tiếng trống hội vang rền và nghi thức phát lộc may mắn đầu năm.

Lễ Kỳ Yên sẽ diễn ra tại chợ Bình Tây vào ngày mai 28.2 ẢNH: DẠ THẢO

Kế đến là lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du diễn ra lúc 8 giờ, ngày 1.3 (tức ngày 13 tháng giêng) tại Hội quán Nghĩa An, số 678 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, với đoàn diễu hành khoảng 500 người qua các hội quán trên địa bàn.

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du là hoạt động tín ngưỡng – văn hóa truyền thống tiêu biểu của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn, do Hội quán Nghĩa An chủ trì phối hợp tổ chức, đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Nguyên Tiêu Xuân 2026 tại TP.HCM. Lễ hội có ý nghĩa, ước nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, xã hội phồn vinh, gia đình khỏe mạnh, ấm no, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới.

Lễ hội có khoảng 500 người tham gia từ các hội quán xung quanh. Các hoạt động truyền thống như: đấu thỉnh đèn lộc, tế thánh, biểu diễn lân – sư - rồng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các hội quán. Lộ trình xuất phát tại Hội quán Nghĩa An - Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo – Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông - Đỗ Ngọc Thạch - Nguyễn Trãi – Châu Văn Liêm – Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi (Hội quán Nghĩa An).

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du sẽ diễn ra vào ngày 1.3 (tức ngày 13 tháng giêng) tại Hội quán Nghĩa An ẢNH: PHẠM HỮU

Hoạt động chính và được trông đợi nhất năm của người Hoa là lễ hội Nguyên tiêu. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM, hình thành từ khoảng thế kỷ 17. Năm 2020, "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5 cũ, TP.HCM" được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP.HCM tổ chức hằng năm.

Thời gian diễn ra từ ngày 28.2 – 3.3 (nhằm ngày 12 - 15 tháng giêng) với các hoạt động chính đêm thơ Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 1.3 (ngày 13 tháng giêng). địa điểm Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Chương trình diễu hành đường phố Tết Nguyên tiêu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 – 18 giờ 30 ngày 3.3 (ngày 15 tháng giêng). Chương trình này quy tụ khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân – sư – rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo… tạo nên không khí rực rỡ, đậm bản sắc văn hóa.

Lộ trình di chuyển từ đường Hải Thượng Lãn Ông – Châu Văn Liêm – Lão Tử – Lương Nhữ Học – Nguyễn Trãi – Trần Xuân Hòa, kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Lễ hội Nguyên tiêu diễu hành, biểu diễn sẽ diễn ra vào vào lúc 16 giờ 30 – 18 giờ 30 ngày 3.3 (ngày 15 tháng giêng) ẢNH: PHẠM HỮU

Tại chùa Ông Bổn cũng diễn ra nhiều hoạt động, nghi thức cúng tế từ hôm nay đến hết rằm tháng giêng ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, đêm hội Nguyên tiêu tổ chức quy mô, gồm chương trình biểu diễn đặc sắc, nghi thức khai hội và diễu hành nghệ thuật qua lễ đài. Thời gian diễn ra từ 19 giờ, ngày 3.3 (ngày 15 tháng giêng) tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo, phường An Đông).

Cũng theo ghi nhận tại Hội quán Nhị Phủ (chùa ông Bổn) cũng thông báo về các lễ hội sắp tới. Cụ thể chùa cũng tổ chức lễ vía Quan Thánh Đế Quân vào ngày 1.3 (ngày 13 tháng giêng), lễ vía Phước Đức Chánh Thần (ông Bổn) vào ngày 3.3 (ngày 15 tháng giêng), lễ vía ông Hổ diễn ra vào ngày 5.3 (ngày 17 tháng giêng).



