Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cuối năm người Hoa ở Chợ Lớn đi 'mua chữ': Mong bình an, phát đạt

Phạm Hữu
Phạm Hữu
16/02/2026 16:30 GMT+7

Với người Hoa, đi 'mua chữ' và liễn đỏ những ngày cuối năm là một phần không thể thiếu trong phong tục tết. Người Hoa ở khu Chợ Lớn đến đây không chỉ để mua đồ trang trí, mà còn gửi gắm ước vọng một năm mới bình an, hanh thông.

Những ngày giáp tết, các tiệm viết liễn nằm trên đường Trần Quý (phường Phú Thọ), Phùng Hưng (phường Chợ Lớn) lại rực lên sắc đỏ, chữ vàng quen thuộc. Những người Hoa sống tại khu Chợ Lớn xưa vẫn lần lượt tìm đến bên từng bàn viết nhỏ rồi chọn chữ, với mong muốn an lành cho một năm sắp tới.

Tại đường Trần Quý, không khí viết và người đến khá đông đúc. Trên chiếc bàn gỗ kê sát vỉa hè, giấy đỏ, mực tàu được ông Huỳnh Trí Cầu (73 tuổi) xếp ngay ngắn. Hơn 50 năm, cứ dịp tết đến là ông có thêm nghề tay trái viết liễn phục vụ người dân trang trí nhà cửa. Người đến viết liễn đa phần là các gia đình người Hoa sinh sống ở khu Chợ Lớn hàng chục năm qua.

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 1.

Ở tiệm của ông Huỳnh Trí Cầu, đường Trần Quý trong những ngày cận tết luôn tấp nập người đến "mua chữ"

ẢNH: DẠ THẢO

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 2.

Hầu như trong ngày ông không chút nghỉ tay. Hễ có khách vừa đi là có khách mới lại tìm đến

ẢNH: DẠ THẢO

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 3.

Huỳnh Bảo Sang đến viết liễn để đặt vào ốp lưng điện thoại với mong muốn gặp nhiều may mắn trong năm mới

ẢNH: DẠ THẢO

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 4.

Khách hàng của ông Cầu phần lớn là người gốc Hoa sinh sống tại khu vực xung quanh khu quận 5, 6, 11 cũ

ẢNH: DẠ THẢO

Là người viết liễn lâu năm, ông Cầu luôn cẩn thận từng nét bút, dành trọn sự tập trung cho khoảnh khắc chọn chữ đầu năm của từng người. Những chữ thường viết mang ý nghĩa: phúc, lộc, thọ, bình an… trên nền giấy đỏ, tạo nên bức tranh tết đặc trưng ở khu Chợ Lớn.

Huỳnh Bảo Sang, sinh viên Trường CĐ Kinh tế cho biết mỗi năm đến gần tết lại đến tiệm của ông Cầu để "mua chữ" và bỏ vô ốp lưng điện thoại. Chữ của Sang xin năm nay là: "Phúc khí mã thượng lai", với ý nghĩa may mắn trong năm mới.

Cách đó không xa, trên đường Phùng Hưng là cửa tiệm của chị em Lương Viên Dũ (46 tuổi) và Lương Triều Minh (36 tuổi). Tại đây không khí khá nhộn nhịp khi người ghé lại đông dần khi về chiều. Người đến viết liễn cho hay đán sẽ vào cửa tiệm, có người chọn vài câu chữ treo trong nhà, đặt trong ốp lưng điện thoại. tất cả đều chung mong muốn mang may mắn về trong những ngày đầu năm mới.

Anh Lý Bôi Hạnh (ở phường Chợ Quán) cho biết theo thông lệ, mỗi năm anh đều đến tiện ở đường Phùng Hưng để "mua chữ". Anh thường mua đến 6 câu liễn rồi mang về nhà, treo lên tường để trang trí tết. Đồng thời, những câu chữ trong giấy đỏ mang nhiều ý nghĩa và cầu mong sức khoẻ, may mắn trong sự nghiệp.

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 5.

Còn tại tiệm của chị em Lương Viên Dũ (46 tuổi) và Lương Triều Minh (36 tuổi) cũng tấp nập không kém

ẢNH: DẠ THẢO

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 6.

Người ra vào liên tục để mua liễn về trang trí tết. Càng gần giao thừa, người đến càng đông. Nhiều lúc anh Minh phải tăng năng công suất, viết thêm chữ "để dành" mới đáp ứng đủ nhu cầu

ẢNH: DẠ THẢO

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 7.

Liễn xuân là một tờ giấy đỏ viết những câu đối, câu chúc, thể hiện mong ước của từng gia đình trong năm mới. Đây là phong tục không thể thiếu của người Hoa mỗi khi tết đến

ẢNH: DẠ THẢO

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 8.

Việc viết liễn mất từ 10 - 20 phút và phải phơi cho ráo mực mới giao cho khách

ẢNH: DẠ THẢO

Cuối năm, người Hoa ở Chợ Lớn đi ‘mua chữ’: Mong bình an, phát đạt - Ảnh 9.

Năm nay, Anh Lý Bôi Hạnh (ở phường Chợ Quán) đến tiệm mua đến 6 câu liễn về trang trí tết. Theo việc "mua chữ" vào cuối năm và dán vào nhà vào đầu năm sẽ mang lại may mắn, như ý theo nội dung từng câu liễn

ẢNH: DẠ THẢO

Tin liên quan

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên

Sáng 15.2 (28 tháng chạp), chùa Bà Thiên Hậu (phường Chợ Lớn, TP.HCM) đông nghịt người đến xin ấn tất niên với mong cầu bình an trước thời khắc giao thừa. Nghi thức khai ấn được truyền đời hơn trăm năm tạo nên không khí linh thiêng, ấm áp những ngày giáp tết.

Khám phá thêm chủ đề

người Hoa khu Chợ Lớn viết liễn tết thư pháp Chợ Quán Chợ Lớn phường chợ lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận