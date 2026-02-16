Cuối năm người Hoa ở Chợ Lớn đi 'mua chữ': Mong bình an, phát đạt

Những ngày giáp tết, các tiệm viết liễn nằm trên đường Trần Quý (phường Phú Thọ), Phùng Hưng (phường Chợ Lớn) lại rực lên sắc đỏ, chữ vàng quen thuộc. Những người Hoa sống tại khu Chợ Lớn xưa vẫn lần lượt tìm đến bên từng bàn viết nhỏ rồi chọn chữ, với mong muốn an lành cho một năm sắp tới.

Tại đường Trần Quý, không khí viết và người đến khá đông đúc. Trên chiếc bàn gỗ kê sát vỉa hè, giấy đỏ, mực tàu được ông Huỳnh Trí Cầu (73 tuổi) xếp ngay ngắn. Hơn 50 năm, cứ dịp tết đến là ông có thêm nghề tay trái viết liễn phục vụ người dân trang trí nhà cửa. Người đến viết liễn đa phần là các gia đình người Hoa sinh sống ở khu Chợ Lớn hàng chục năm qua.

Ở tiệm của ông Huỳnh Trí Cầu, đường Trần Quý trong những ngày cận tết luôn tấp nập người đến "mua chữ" ẢNH: DẠ THẢO

Hầu như trong ngày ông không chút nghỉ tay. Hễ có khách vừa đi là có khách mới lại tìm đến ẢNH: DẠ THẢO

Huỳnh Bảo Sang đến viết liễn để đặt vào ốp lưng điện thoại với mong muốn gặp nhiều may mắn trong năm mới ẢNH: DẠ THẢO

Khách hàng của ông Cầu phần lớn là người gốc Hoa sinh sống tại khu vực xung quanh khu quận 5, 6, 11 cũ ẢNH: DẠ THẢO

Là người viết liễn lâu năm, ông Cầu luôn cẩn thận từng nét bút, dành trọn sự tập trung cho khoảnh khắc chọn chữ đầu năm của từng người. Những chữ thường viết mang ý nghĩa: phúc, lộc, thọ, bình an… trên nền giấy đỏ, tạo nên bức tranh tết đặc trưng ở khu Chợ Lớn.

Huỳnh Bảo Sang, sinh viên Trường CĐ Kinh tế cho biết mỗi năm đến gần tết lại đến tiệm của ông Cầu để "mua chữ" và bỏ vô ốp lưng điện thoại. Chữ của Sang xin năm nay là: "Phúc khí mã thượng lai", với ý nghĩa may mắn trong năm mới.

Cách đó không xa, trên đường Phùng Hưng là cửa tiệm của chị em Lương Viên Dũ (46 tuổi) và Lương Triều Minh (36 tuổi). Tại đây không khí khá nhộn nhịp khi người ghé lại đông dần khi về chiều. Người đến viết liễn cho hay đán sẽ vào cửa tiệm, có người chọn vài câu chữ treo trong nhà, đặt trong ốp lưng điện thoại. tất cả đều chung mong muốn mang may mắn về trong những ngày đầu năm mới.

Anh Lý Bôi Hạnh (ở phường Chợ Quán) cho biết theo thông lệ, mỗi năm anh đều đến tiện ở đường Phùng Hưng để "mua chữ". Anh thường mua đến 6 câu liễn rồi mang về nhà, treo lên tường để trang trí tết. Đồng thời, những câu chữ trong giấy đỏ mang nhiều ý nghĩa và cầu mong sức khoẻ, may mắn trong sự nghiệp.

Còn tại tiệm của chị em Lương Viên Dũ (46 tuổi) và Lương Triều Minh (36 tuổi) cũng tấp nập không kém ẢNH: DẠ THẢO

Người ra vào liên tục để mua liễn về trang trí tết. Càng gần giao thừa, người đến càng đông. Nhiều lúc anh Minh phải tăng năng công suất, viết thêm chữ "để dành" mới đáp ứng đủ nhu cầu ẢNH: DẠ THẢO

Liễn xuân là một tờ giấy đỏ viết những câu đối, câu chúc, thể hiện mong ước của từng gia đình trong năm mới. Đây là phong tục không thể thiếu của người Hoa mỗi khi tết đến ẢNH: DẠ THẢO

Việc viết liễn mất từ 10 - 20 phút và phải phơi cho ráo mực mới giao cho khách ẢNH: DẠ THẢO