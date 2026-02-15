Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên

Phạm Hữu
Phạm Hữu
15/02/2026 11:44 GMT+7

Sáng 15.2 (28 tháng chạp), chùa Bà Thiên Hậu (phường Chợ Lớn, TP.HCM) đông nghịt người đến xin ấn tất niên với mong cầu bình an trước thời khắc giao thừa. Nghi thức khai ấn được truyền đời hơn trăm năm tạo nên không khí linh thiêng, ấm áp những ngày giáp tết.

Ngay từ 7 giờ, nhiều người từ khắp nơi đã có mặt tại Hội quán Tuệ Thành (chùa Bà Thiên Hậu) chờ đến giờ xin ấn. Phía bên trong, người dân xếp thành nhiều hàng dài, trên tay cầm những chiếc khăn và chờ đợi.

Đến khoảng 9 giờ, ban quản trị cùng các thành viên cúng tế bắt đầu tiến hành các nghi thức chính của lễ khai ấn tại ban thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Trong khi đó, nhiều người dân đứng xếp hàng ai nấy đều chắp tay, khấn nguyện cầu mong bình an đến với bản thân và gia đình. Sau lễ cúng, người dân cầm những chiếc khăn đã chuẩn bị tiến về nơi đóng ấn, đồng thời nhận lộc từ ban quản trị.

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu xếp hàng xin ấn trong ngày tất niên

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng ngay ngắn, tay chấp khấn vái trước giờ cử hành lễ chính

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 3.

Người dân có mặt đông đúc trong khuôn viên chùa, mặt hướng về tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu cầu khấn

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ông Lư Chấn Lợi, Trưởng ban quản trị Hội quán Tuệ Thành, các nghi thức tại đây đã có từ khi lập miếu, được các vị tiền bối truyền lại từ hơn 100 năm trước. Ở chùa Bà Thiên Hậu, trong một năm, có hai ngày lễ cúng Bà quan trọng nhất đó là: ngày 23 tháng 3 âm lịch (vía Bà) và ngày lễ tất niên (diễn ra một ngày trước giao thừa bằng hình thức khai ấn).

Giải thích về việc tổ chức lễ vào ngày 28 tháng chạp, ông Lợi cho biết, nếu làm đúng ngày giao thừa bà con tới rất đông, các nghi thức có thể bị kéo dài qua năm mới và không thuận tiện, vì vậy mới tổ chức trước đêm giao thừa một ngày.

Ông Lợi chia sẻ, nghi thức cúng tế khai ấn được diễn ra theo truyền thống từ lâu đời. Lễ vật cúng trong ngày này luôn đảm bảo "tam sinh ngũ quả", bao gồm ba loại thịt gà, heo hoặc dê và năm loại trái cây tùy theo mùa.

Về trang phục, trước đây, toàn bộ thành viên cúng tế đều mặc áo dài truyền thống với khăn đóng mang nét văn hóa người Hoa. Tuy nhiên, sau này trang phục đã được đơn giản hóa thành áo quần kiểu tây cho phù hợp với thời tiết nóng bức và bối cảnh hiện đại.

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 4.

Anh Đào Văn Tân (áo vàng) cùng con gái đến chùa từ rất sớm với mong muốn cầu một năm mới bình an, hạnh phúc

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 5.

Khi đến chùa, trên tay những người dân cầm trên tay 5 chiếc khăn để đóng ấn

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 6.

Những chiếc khăn được để lên bàn, thành viên chùa liên tục đóng ấn

ẢNH: PHẠM HỮU

Bắt đầu buổi lễ, toàn thể thành viên cúng tế cùng bà con thực hiện "tam bái". Người chủ tế sẽ cầm ba cây nhang lớn, còn tất cả thành viên và bà con chỉ cầm một cây nhang.

Điểm nhấn trong các lễ tại đây chính là nghi thức khai ấn. Chiếc ấn cổ này đã có tuổi đời hàng trăm năm, được các thế hệ quản trị truyền tay nhau gìn giữ. Ý nghĩa của việc khai ấn là mong cầu Thiên Hậu Thánh Mẫu "đóng dấu" ban phước lành cho người dân.

Dòng chữ trên ấn mang thông điệp "Bảo hộ an khang", cầu chúc sự bình an và sức khỏe. Ấn chỉ được đóng lên các loại khăn vải, không đóng lên quần áo hay các vật liệu bằng giấy.

"Người ta thường lấy khăn đã được đóng ấn để lau cho trẻ con, với niềm tin sẽ được phù hộ, che chở", ông Lợi chia sẻ.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Ban quản trị thường phát "lộc" cho bà con là những bao thư đỏ in địa chỉ của miếu, bên trong có số tiền tượng trưng 2.000 đồng. Theo ông Lợi, mỗi năm, hội quán chuẩn bị khoảng 2.000 bao lì xì và thường phát hết cho người dân đến chiêm bái.

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 7.

Chiếc ấn có dòng chữ "Bảo hộ an khang" có từ trăm năm trước, được truyền qua nhiều đời Ban quản trị

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 8.

Mỗi chiếc khăn được đóng một dấu ấn

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 9.

Anh Trần Chí Vĩ (ở xã Nhà Bè) cho biết đây là lần đầu tiên đến chùa xin ấn và lộc

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên - Ảnh 10.

Sau phần đóng ấn, người dân được phát phong bao lì xì

ẢNH: PHẠM HỮU

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận