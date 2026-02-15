Hàng ngàn người đến chùa Bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn xin ấn ngày tất niên

Ngay từ 7 giờ, nhiều người từ khắp nơi đã có mặt tại Hội quán Tuệ Thành (chùa Bà Thiên Hậu) chờ đến giờ xin ấn. Phía bên trong, người dân xếp thành nhiều hàng dài, trên tay cầm những chiếc khăn và chờ đợi.
Đến khoảng 9 giờ, ban quản trị cùng các thành viên cúng tế bắt đầu tiến hành các nghi thức chính của lễ khai ấn tại ban thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Trong khi đó, nhiều người dân đứng xếp hàng ai nấy đều chắp tay, khấn nguyện cầu mong bình an đến với bản thân và gia đình. Sau lễ cúng, người dân cầm những chiếc khăn đã chuẩn bị tiến về nơi đóng ấn, đồng thời nhận lộc từ ban quản trị.
Theo ông Lư Chấn Lợi, Trưởng ban quản trị Hội quán Tuệ Thành, các nghi thức tại đây đã có từ khi lập miếu, được các vị tiền bối truyền lại từ hơn 100 năm trước. Ở chùa Bà Thiên Hậu, trong một năm, có hai ngày lễ cúng Bà quan trọng nhất đó là: ngày 23 tháng 3 âm lịch (vía Bà) và ngày lễ tất niên (diễn ra một ngày trước giao thừa bằng hình thức khai ấn).
Giải thích về việc tổ chức lễ vào ngày 28 tháng chạp, ông Lợi cho biết, nếu làm đúng ngày giao thừa bà con tới rất đông, các nghi thức có thể bị kéo dài qua năm mới và không thuận tiện, vì vậy mới tổ chức trước đêm giao thừa một ngày.
Ông Lợi chia sẻ, nghi thức cúng tế khai ấn được diễn ra theo truyền thống từ lâu đời. Lễ vật cúng trong ngày này luôn đảm bảo "tam sinh ngũ quả", bao gồm ba loại thịt gà, heo hoặc dê và năm loại trái cây tùy theo mùa.
Về trang phục, trước đây, toàn bộ thành viên cúng tế đều mặc áo dài truyền thống với khăn đóng mang nét văn hóa người Hoa. Tuy nhiên, sau này trang phục đã được đơn giản hóa thành áo quần kiểu tây cho phù hợp với thời tiết nóng bức và bối cảnh hiện đại.
Bắt đầu buổi lễ, toàn thể thành viên cúng tế cùng bà con thực hiện "tam bái". Người chủ tế sẽ cầm ba cây nhang lớn, còn tất cả thành viên và bà con chỉ cầm một cây nhang.
Điểm nhấn trong các lễ tại đây chính là nghi thức khai ấn. Chiếc ấn cổ này đã có tuổi đời hàng trăm năm, được các thế hệ quản trị truyền tay nhau gìn giữ. Ý nghĩa của việc khai ấn là mong cầu Thiên Hậu Thánh Mẫu "đóng dấu" ban phước lành cho người dân.
Dòng chữ trên ấn mang thông điệp "Bảo hộ an khang", cầu chúc sự bình an và sức khỏe. Ấn chỉ được đóng lên các loại khăn vải, không đóng lên quần áo hay các vật liệu bằng giấy.
"Người ta thường lấy khăn đã được đóng ấn để lau cho trẻ con, với niềm tin sẽ được phù hộ, che chở", ông Lợi chia sẻ.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Ban quản trị thường phát "lộc" cho bà con là những bao thư đỏ in địa chỉ của miếu, bên trong có số tiền tượng trưng 2.000 đồng. Theo ông Lợi, mỗi năm, hội quán chuẩn bị khoảng 2.000 bao lì xì và thường phát hết cho người dân đến chiêm bái.
Bình luận (0)