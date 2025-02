Đông nghẹt người ở Chợ Lớn xem lễ Nghinh Ông Quan Thánh xuất du

Lễ Nghinh Quan Thánh Đế Quân xuất du là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện mừng ngày Hội Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025 và lần thứ 3 lễ hội được tổ chức tại TP.HCM.

Chương trình với sự tham gia của hơn 800 người, với 22 đoàn lân - sư - rồng và các đoàn thể khác. Nhiều người được hóa trang kỹ lưỡng, công phu thành các nhân vật thần thoại đã tạo nên bầu không khí lễ hội hoành tráng, màn diễu hành đặc sắc của đồng bào người Hoa nhóm ngôn ngữ Triều Châu tại TP.HCM.

Lộ trình xuất phát tại Hội quán Nghĩa An (đường Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM) - Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo – Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông - Đỗ Ngọc Thạch - Nguyễn Trãi – Châu Văn Liêm – Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi (Hội quán Nghĩa An).

Đúng 8 giờ, lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế xuất du bắt đầu ở Hội quán Nghĩa An. Tượng Quan Thánh Đế được nhiều người khiêng ra khỏi chùa, bắt đầu buổi diễu hành qua các con đường ở Q.5, TP.HCM Ảnh: Phạm Hữu

Tượng thờ Quan Thánh Đế Quân được rước với quãng đường 5 km để người dân chiêm bái. Tượng cao khoảng một mét, ngồi trên ngai son thếp vàng, có tuổi đời hàng trăm năm. Lộ trình di chuyển của đoàn diễu hành bắt đầu từ Hội quán Nghĩa An, sau đó đi qua một số con đường ở khu Chợ Lớn và điểm cuối là trở về lại hội quán

Buổi diễu hành nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội Tết Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025 của cộng đồng người Hoa sinh sống ở TP.HCM

Năm nay, linh vật Tỵ cũng được một số đoàn lân sư rồng đưa vào đoàn diễu hành mang ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc trong suốt 1 năm

Ông Trần Em, Hội Trưởng hội quán Nghĩa An, cho biết lễ Nghinh Ông xuất sử từ Trung Quốc, có tuổi đời hàng trăm năm. Sau đó được du nhập vào Việt Nam hơn 100 năm. Những năm trước, lễ hội được tổ chức quy mô nhỏ chỉ với các nghi thức thờ, cúng tại hội quán.

Ba năm nay, hình thức diễu hành trên đường phố được tổ chức long trọng và lớn hơn nhằm bảo tồn và phát triển lễ hội văn hóa truyền thống Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa ở TP.HCM. Mục đích của lễ hội Tết Nguyên tiêu, còn gọi là Tết Thượng nguyên, tổ chức vào rằm tháng Giêng, là dịp mọi người cầu an, giải hạn, mong một năm an lành. Đồng thời, việc rước tượng Quan Thánh Đế Quân mang ý nghĩa nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi gia đình, xã hội phồn vinh.

Có tổng cộng 22 đoàn, với 800 người tham gia biểu diễn

Mỗi hội quán trình diễn những tiết mục đặc sắc của mình như: gánh hoa, múa lân-sư-rồng...

Nhiều người hóa trang thành tướng quân, cưỡi ngựa diễu hành trên đường

Trong khi đó, hàng ngàn người dân có mặt từ sớm, cùng đổ ra đường để chờ đoàn diễu hành. Nhiều trẻ em thích thú khi được thấy tận mắt, sờ tận tay những con lân và rồng

Một số diễn viên hóa trang thành thần tài, thổ địa giao lưu với người dân ven đường

Người dân ở đường Nguyễn Trãi lập bàn thờ chờ đoàn diễu hành đi qua để chiêm bái. Mọi người cũng đến thắp nhang cho Quan Thánh Đế Quân khi đi ngang qua

Mỗi lần lân khi đến trước các cửa chùa hay hội quán khác đều dừng lại cúi chào, tạ lễ rồi tiếp tục hành trình

Tại chùa Ôn Lăng, một đoàn lân - sư - rồng dừng lại biểu diễn là đảnh lễ

Hơn 9 giờ, đoàn diễu hành đi đến đường Lão Tử - Lương Nhữ học và tiến về hội quán Nghĩa An kết thúc hành trình