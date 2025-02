Mùng 8 tết: Đông nghẹt người đội nắng làm lễ chuyển vận ở chùa Ngọc Hoàng

Năm thứ mười một đi lễ chuyển vận, chị Hoa (ngụ TP.Thủ Đức) nhận xét, dù thấy đông nghẹt người làm lễ nhưng so với thời điểm trước đã vắng hơn. Lễ thường mất một buổi sáng, những người đi trễ có thể đến 1 - 2 giờ chiều mới xong lễ. Chị bày tỏ: "Tôi cảm thấy sau khi đi thì gia đình mình bình an, ấm no, hạnh phúc hơn nên tôi đi đều các năm sau đó. Này là tâm linh mà, tùy mỗi người"