TP.HCM khen thưởng 10 tác phẩm xuất sắc của Báo Thanh Niên

Chiều 24.3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP.HCM trong quý 4/2025.

Đến dự và trao giải có ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết trong quý 4/2025 có 330 tác phẩm tham gia viết về TP.HCM, số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Các cơ quan báo chí gửi nhiều tác phẩm gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Chính phủ, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Phụ Nữ, Báo Người Lao Động...

Lãnh đạo các cơ quan ở TP.HCM và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn chụp hình lưu niệm với các phóng viên Báo Thanh Niên có tác phẩm được khen thưởng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Hồi đánh giá các tác phẩm tham gia khá đa dạng về thể loại, có chất lượng cao, đầu tư kỹ lưỡng, nhiều tác phẩm dài kỳ. So với các quý trước, số lượng tác phẩm quý 4/2025 tăng lên, các cơ quan báo chí gửi bài đúng thời hạn.

Từ danh sách đăng ký, Ban giám khảo tuyển chọn, xem xét hỗ trợ 70 tác phẩm. Báo Thanh Niên vinh dự được khen thưởng 10 tác phẩm, đồng thời là cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm được khen thưởng nhiều nhất.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mong muốn các cơ quan báo chí đầu tư thêm các sản phẩm đa phương tiện, phóng sự ảnh, diễn đàn, triển khai nội dung chuyên sâu trong giai đoạn TP.HCM đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù sắp tới.

Tác giả Nguyễn Trúc (Báo Thanh Niên) chia sẻ quá trình viết bài Bóc trần đường dây gài bẫy người lao động nghèo ẢNH: NHẬT THỊNH

Chia sẻ tại buổi lễ về quá trình viết bài điều tra Bóc trần đường dây gài bẫy người lao động nghèo đăng trên Báo Thanh Niên, tác giả Nguyễn Trúc cho biết loạt bài là kết quả của quá trình thâm nhập, ghi nhận và kiên trì theo đuổi những câu chuyện phía sau các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", nơi người lao động yếu thế dễ trở thành nạn nhân.

Với nhóm tác giả, đây không chỉ là một tác phẩm báo chí mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp, góp phần lên tiếng, cảnh báo và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

"Được các cơ quan của TP.HCM ghi nhận, khen thưởng là nguồn động viên rất lớn để các phóng viên, trong đó có phóng viên Báo Thanh Niên tiếp tục theo đuổi những đề tài khó, đi đến tận cùng sự thật và giữ vững tinh thần làm nghề trung thực, nhân văn", nữ phóng viên chia sẻ.

Khen thưởng các tác giả thể loại phóng sự ảnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Các tác giả nhận giấy khen thể loại tin ảnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Khen thưởng các phóng viên ở thể loại diễn đàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Khen thưởng các tác giả ở thể loại phóng sự ẢNH: NHẬT THỊNH

Khen thưởng các tác giả ở thể loại đa phương tiện ẢNH: NHẬT THỊNH

Khen thưởng các tác giả có tác phẩm ở thể loại chính luận ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách 10 tác phẩm của Báo Thanh Niên được khen thưởng

1. Loạt bài điều tra 4 kỳ: Bóc trần đường dây gài bẫy người lao động nghèo (Trần Duy Khánh, Nguyễn Trúc).

2. Loạt bài TP.HCM trong kỷ nguyên số (Quang Viên).

3. Loạt bài Để vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM không bị 'nuốt chửng' (Sỹ Đông).

4. Loạt bài về sự kiện Diễn đàn kinh tế mùa thu (Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Mai Hà, Bùi Thị Đương).

5. TP.HCM tổng lực giải quyết ùn tắc (Vũ Phượng).

6. Loạt bài: TP.HCM kiến tạo đô thị đáng sống toàn cầu (Phương Thanh).

7. Biển báo "núp lùm": Báo chí phản ánh, chính quyền vào cuộc (Vũ Phượng, Nhật Thịnh).

8. Chuyên mục Thi đua yêu nước (Thúy Liễu, Hoài Nhiên).

9. Tuyến video: Thách thức lực hút lao động nhập cư (Phan Hiệu, Nguyễn Anh, Uyển Nhi, Ni Na, Sầm Ánh, Công Khởi, Vân Vân, Phương Thúy, Hoàng Đăng).

10. Loạt bài: Trái tim nhà giáo TP.HCM trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Bích).