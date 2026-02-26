Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM muốn khởi công dự án công viên Cảng Nhà Rồng dịp 2.9

Sỹ Đông
Sỹ Đông
26/02/2026 16:12 GMT+7

Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án công viên Cảng Nhà Rồng gắn với mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào dịp 2.9.

Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, trong đó có việc chỉnh trang khu vực Cảng Nhà Rồng.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 3.2026, TP.HCM tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức tuyển quân bảo đảm số lượng, chất lượng. Các ngành, các cấp cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp để tăng tốc triển khai, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo về giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và xây dựng thành phố không ma túy. Đồng thời, chuẩn hóa, nâng cao trách nhiệm các ban chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số.

TP.HCM muốn khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng dịp 2.9 - Ảnh 1.

Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đảng ủy UBND TP.HCM được giao nhiệm vụ lãnh đạo UBND TP.HCM xử lý các công việc tồn đọng; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, củng cố năng lực, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công.

Đồng thời, khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh và dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2.9.

Thông tin làm công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên số 1 Lý Thái Tổ được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang công bố lần đầu tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP.HCM diễn ra giữa tháng 10.2025. Đến nay, công viên số 1 Lý Thái Tổ đã được đưa vào hoạt động.

Trong khi đó, khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội rộng hơn 31 ha, nằm ven sông Sài Gòn, tiếp giáp trung tâm TP.HCM, hiện vẫn là bến cảng cũ với nhiều nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng và công trình đã xuống cấp, ít được khai thác. Không gian khu vực phần lớn bị che khuất bởi dãy nhà công nghiệp và hàng rào, chưa phát huy được lợi thế cảnh quan ven sông.

Còn đường Nguyễn Tất Thành là tuyến huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía nam hiện nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như vận chuyển hàng hóa.

Bến Nhà Rồng 162 tuổi giữa trung tâm TP.HCM: Từ hãng tàu Pháp đến bảo tàng Hồ Chí Minh

Bến Nhà Rồng 162 tuổi giữa trung tâm TP.HCM: Từ hãng tàu Pháp đến bảo tàng Hồ Chí Minh

Từ trụ sở vận tải của Pháp hơn 160 năm trước, Bến Nhà Rồng sau trở thành Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ ký ức thiêng liêng về ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và là điểm đến của người dân, du khách khi ghé thăm TP.HCM.

