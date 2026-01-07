TP.HCM hướng đến tăng trưởng trên 10%

Chiều 6.1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ tham dự và chủ trì hội nghị.

T HU NGÂN SÁCH TRÊN 800.000 TỈ ĐỒNG

Tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Giám đốc Sở Tài chính, cho biết năm 2025, TP.HCM có nhiều điểm sáng về kinh tế. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự kiến tăng trưởng 7,53%; nếu không tính dầu khí thì mức tăng đạt 8,03%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.755 USD. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM ước đạt hơn 800.000 tỉ đồng, đạt 119% dự toán T.Ư giao, cao nhất cả nước. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,2 tỉ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,9%.

Về đầu tư công, tính đến đầu tháng 1.2026, TP.HCM đã giải ngân hơn 89.800 tỉ đồng, đạt khoảng 74% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến đến hết niên độ kế hoạch năm 2025 (31.1.2026), tỷ lệ giải ngân có thể đạt khoảng 95%. Song song đó, 712/838 công trình, dự án, khu đất vướng mắc đã được tháo gỡ hoặc có kết luận định hướng xử lý, những dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 131.000 tỉ đồng, quy mô khoảng 22.044 ha.

TP.HCM tiếp tục tháo gỡ các dự án còn tồn đọng, trong đó có khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: PHẠM HỮU

Liên quan đến nhà ven kênh, Sở Xây dựng cho biết hiện TP.HCM còn khoảng 39.600 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch thuộc 398 dự án/tuyến sông, kênh, rạch chưa thực hiện. Trong năm 2026, TP.HCM dự kiến triển khai 43 dự án với quy mô di dời khoảng 23.000 căn, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 166.000 tỉ đồng. Ngay trong năm nay, các phường, xã sẽ bồi thường, di dời 3.758 căn thuộc 6 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư công. Bên cạnh công tác bồi thường, chủ đầu tư các dự án chủ động phối hợp địa phương xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, kè bờ, nạo vét, cải tạo các tuyến sông, kênh, rạch… đối với các dự án đã có mặt bằng sạch.

Để chuẩn bị quỹ nhà ở phục vụ tái định cư, Sở Xây dựng cho biết sẽ rà soát, đề xuất vị trí đất dự kiến để phát triển quỹ nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội; thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, các thủ tục xây dựng và khởi công các dự án bằng nguồn vốn ngân sách...

T ẬP TRUNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2026 cần phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10% để hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, TP.HCM tiếp tục phát huy 3 động lực truyền thống là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời tập trung phát triển các động lực mới gồm trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển, logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Ông Được cho biết sẽ thuê tư vấn làm lại quy hoạch trên phạm vi địa giới hành chính TP.HCM mới. Kinh phí thuê tư vấn từ nguồn xã hội hóa, hoàn thành trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách trên 805.000 tỉ đồng. Trong đó, dự kiến tăng cường nguồn thu từ đất, triển khai thu một số loại phí đặc thù, phát hành trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu công trình. Ông Được cho rằng nếu khai thác hết dư địa thì năm 2026 sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao, thậm chí có thể phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 20% so với năm 2025.

Liên quan đến đầu tư công, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cho biết năm 2026, TP.HCM sẽ triển khai, tăng tốc nhiều dự án, công trình hạ tầng trọng điểm, đồng thời yêu cầu đặt khâu giải phóng mặt bằng làm trọng tâm, và giao Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chịu trách nhiệm đôn đốc, tháo gỡ. "Thành ủy bổ sung một phó chủ tịch làm món này cho thấy đây là nhiệm vụ quan trọng, không có mặt bằng thì không làm gì được", ông Được nói thêm.

Với các dự án, công trình trọng điểm được triển khai trong năm nay, lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá sẽ giải quyết cơ bản điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. "Nếu làm tốt thì đầu tư công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, tạo niềm tin, sự hứng khởi cho nhà đầu tư", ông Được nhận định. Ngoài ra, trong quý 1/2026, TP.HCM sẽ tập trung giải quyết những dự án tồn đọng còn lại, ưu tiên xử lý vướng mắc ở khu đô thị mới Thủ Thiêm để đầu tư xây dựng nơi đây xứng tầm trung tâm thành phố mới.

Với những yêu cầu đặt ra rất cao trong năm 2026, người đứng đầu UBND TP.HCM đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cần bắt tay ngay vào công việc với tinh thần đã làm là phải có kết quả thực chất, không đùn đẩy, không né tránh, không chậm trễ vì lỗi chủ quan, rõ địa chỉ trách nhiệm, rõ sản phẩm cụ thể.