Thời sự

TP.HCM tập trung vận dụng các chính sách mới để tăng trưởng 2 con số

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/01/2026 05:05 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư, yêu cầu TP.HCM tập trung thực hiện những giải pháp chiến lược và các đề án, dự án đã đề ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Chiều 9.1, tại TP.HCM, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược T.Ư và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án "Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số (trên 10%) trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc VN gắn với tổng kết Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII" làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư, đánh giá TP.HCM thực hiện Nghị quyết 05 đạt những kết quả quan trọng, qua đó đóng góp rất lớn, rất quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của đất nước.

TP.HCM tập trung vận dụng các chính sách mới để tăng trưởng 2 con số- Ảnh 1.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị kết luận buổi làm việc

ẢNH: DIỆU MI

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu TP.HCM tập trung thực hiện những giải pháp chiến lược và các đề án, dự án đã đề ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm đối với các dự án, công trình, đất đai để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

TP.HCM đẩy mạnh quy hoạch, quản trị đô thị theo mô hình TOD; phát huy không gian phát triển "một trung tâm, ba vùng, một đặc khu", thúc đẩy động lực tăng trưởng mới và phát triển thế mạnh dịch vụ, hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư nhấn mạnh xây dựng khu thương mại tự do TP.HCM để huy động nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển các lĩnh vực ưu tiên và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; đồng thời đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, thành phố cần tạo đột phá trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù. Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị TP.HCM chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới để tạo bước đột phá trong mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình kinh tế mới, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố. 

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị Tăng trưởng kinh tế
