Báo Thanh Niên đoạt giải nhất giải báo chí về an toàn giao thông 2025

Tuấn Minh
17/03/2026 21:58 GMT+7

Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025 được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá đã thu hút nhiều loạt bài có chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư và công phu trong tác nghiệp. Báo Thanh Niên xuất sắc đoạt 1 giải nhất và 1 nhì ở 2 hạng mục.

Tối 17.3, tại Hà Nội, lễ trao Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Toyota Việt Nam tổ chức đã vinh danh các tác phẩm xuất sắc. 

Ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, phát biểu tại lễ trao giải

ẢNH: TUẤN MINH

Ban tổ chức trao tổng cộng 53 giải thưởng ở 5 loại hình: báo hình (16 giải), báo nói (12 giải), báo in (12 giải), báo điện tử (12 giải) và ảnh báo chí (1 giải).

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhận định các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện sự đầu tư công phu, có tính phát hiện, phân tích sâu sắc và đề xuất các giải pháp thiết thực.

"Mỗi sáng kiến về an toàn giao thông, mỗi dữ liệu được phân tích, mỗi phản ánh trung thực của nhà báo, phóng viên đều là những viên gạch góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững cho mọi người dân", ông Lê Kim Thành nhấn mạnh.

Phóng viên Vũ Phượng (bìa phải), đại diện nhóm tác giả Báo Thanh Niên, nhận giải nhất hạng mục Ảnh báo chí

ẢNH: TUẤN MINH

Tại lễ trao giải, Báo Thanh Niên đoạt 1 giải nhất và 1 giải nhì. Trong đó, tác phẩm Anh CSGT TP.HCM 8 năm đam mê kích bình 0 đồng giúp tài xế: Chắc là bệnh nghề nghiệp! của nhóm tác giả Vũ Phượng - Nhật Thịnh đã xuất sắc giành giải nhất ở hạng mục Ảnh báo chí.

Tác phẩm khắc họa hình ảnh đại úy Đỗ Tấn Đạt với hành trình hơn 8 năm tự nguyện kích bình điện miễn phí, hỗ trợ tài xế gặp sự cố trên đường phố TP.HCM.

Tác giả Vũ Phượng (thứ 2 từ trái sang), phóng viên Báo Thanh Niên, đoạt giải nhì ở thể loại Báo in

ẢNH: TUẤN MINH

Tác phẩm Camera giám sát buồng lái: Bước tiến dài bảo đảm an toàn giao thông của tác giả Vũ Phượng đoạt giải nhì ở thể loại Báo in. 

Bài viết phân tích hiệu quả của việc lắp đặt camera buồng lái giúp lực lượng chức năng giám sát 24/7, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm và nâng cao ý thức tự giác của tài xế xe kinh doanh vận tải.

Báo Thanh Niên đoạt giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp

Tối 5.12.2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 3 năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930 - 2025). Nhiều tác phẩm tham dự dấn thân đã để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ Ban tổ chức mà cả với bạn đọc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
