Giáo dục

Báo Thanh Niên đoạt giải ba Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
14/11/2025 21:19 GMT+7

Từ hơn 800 tác phẩm tham dự thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Tối nay (14.1), tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2025.

Theo ban tổ chức, năm nay giải thưởng đã thu hút hơn 800 tác phẩm tham dự thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Không chỉ các cơ quan báo chí T.Ư mà rất nhiều cơ quan báo chí địa phương, từ miền núi, hải đảo đến vùng sâu, vùng xa cùng gửi tác phẩm dự thi.

Báo Thanh Niên đạt giải ba trong giải Báo chí vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện 4 tác phẩm đoạt giải nhất

ẢNH: MỸ QUYÊN

Báo Thanh Niên đạt giải ba trong giải Báo chí vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam - Ảnh 2.

Đại diện các tác giả nhận giải nhì

ảnh: Mỹ Quyên

Báo Thanh Niên đạt giải ba trong giải Báo chí vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam - Ảnh 3.

Các tác giả nhận giải ba

ẢNH: MỸ QUYÊN

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức giải, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, cho biết: "Năm 2025 đánh dấu hành trình 8 năm giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' được phát động và duy trì, trở thành một biểu tượng đẹp của sự gắn kết giữa báo chí và giáo dục, nơi tôn vinh những giá trị nhân văn, lan tỏa niềm tin và khát vọng đổi mới trong toàn xã hội".

Nhận xét về chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức giải, nhận định đội ngũ làm báo giáo dục đã có sự trưởng thành rõ rệt. Từ cách lựa chọn đề tài, xử lý dữ liệu, đến phương pháp thể hiện hiện đại, đa phương tiện.

"Nhiều loạt bài đã phản ánh những vấn đề mang tính thời sự của ngành, đồng hành cùng ngành trong việc cổ vũ tinh thần đổi mới, minh chứng cho quyết tâm xây dựng một nền giáo dục nhân văn, mở và hội nhập, nơi mỗi người học được phát triển năng lực và phẩm chất theo đúng tinh thần học suốt đời, học để làm người”, ông Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Ban giám khảo cho biết các tác phẩm dự thi năm nay đa dạng về đề tài, sâu sắc về nội dung và hiện đại trong hình thức thể hiện. Những vấn đề lớn của ngành như triển khai luật Nhà giáo 2025; tổng kết Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển giáo dục số, trí tuệ nhân tạo trong dạy và học; trường học hạnh phúc; những tấm gương thầy cô hết lòng vì học trò… đã được phản ánh một cách sâu sắc.

Từ 82 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng chung khảo giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2025 đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 36 giải khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.

Báo Thanh Niên đạt giải ba trong giải Báo chí vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam - Ảnh 4.

Tác giả Mỹ Quyên và Ngọc Long Báo Thanh Niên đoạt giải ba

ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Trong đó, tác phẩm "Để Việt Nam trở thành điểm đến giáo dục quốc tế" gồm 3 bài viết của nhóm tác giả Mỹ Quyên, Ngọc Long Báo Thanh Niên đã đoạt giải ba. Loạt bài không chỉ phản ánh thực trạng của giáo dục ĐH Việt Nam trong bối cảnh hiện tại mà còn gợi mở hướng đi chiến lược để có thể tận dụng những cơ hội về chính sách và tiềm năng, hướng đến mục tiêu thu hút sinh viên, nhà khoa học quốc tế đến học tập, nghiên cứu.

4 loạt bài đoạt giải nhất thuộc 4 thể loại gồm:

Báo in: Đạo làm thầy (Báo Pháp luật Việt Nam);

Báo điện tử: Nghị quyết 71 - Quyết sách đột phá của Đảng: Để giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc 5 châu (Báo điện tử VietnamPlus);

Phát thanh: Nhân lực Việt - Khát vọng Việt (VOV2 Đài tiếng nói Việt Nam);

Truyền hình: Mở lối (Ban Chuyên đề - Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam).


Khám phá thêm chủ đề

