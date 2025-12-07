TP.HCM tổng lực giải quyết ùn tắc

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, tình hình ùn tắc giao thông thời gian qua diễn biến phức tạp, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Vận tốc lưu thông bình quân khoảng 34,9 km/giờ, trong đó khu vực trung tâm và phía nam có tốc độ thấp nhất.

Nhiều tuyến đường trung tâm như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai có mật độ phương tiện gia tăng; xuất hiện nhiều điểm nguy cơ ùn tắc cao như Nguyễn Tất Thành, Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh, khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

CSGT điều tiết giao thông tại các điểm nóng về ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại các cửa ngõ và trục kết nối, tình trạng ùn ứ thường xảy ra trên Xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp, khu vực cảng Cát Lái, Phú Hữu; QL13 và QL1, đặc biệt tại các nút An Sương, Tô Ký, Nguyễn Văn Quá. Dù việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành và giao thông khu vực này dần ổn định, nhìn chung áp lực giao thông tại khu vực trung tâm và cửa ngõ TP.HCM vẫn ở mức cao, phức tạp.

T ẤT CẢ CÙNG VÀO CUỘC

Ùn tắc giao thông là một trong 4 vấn đề còn tồn tại của TP.HCM được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và yêu cầu phải quyết tâm khắc phục.

Công an TP.HCM giao Phòng CSGT (PC08) chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại các khu vực có nguy cơ ùn tắc để kịp thời có phương án xử lý phù hợp.

Việc kéo giảm ùn tắc giao thông không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của lực lượng chức năng hay sự đầu tư hạ tầng, mà còn phụ thuộc vào ý thức, thái độ và trách nhiệm của từng người khi tham gia giao thông. Khi mỗi người tự giác, nhường nhịn, tuân thủ tín hiệu đèn và chỉ dẫn của lực lượng điều tiết, thì tình trạng ùn tắc sẽ được cải thiện. Thượng tá Nguyễn Văn Bình (Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM)

Để giải "bài toán" ùn tắc giao thông, CSGT tập trung tại các tuyến đường chính, nút giao lớn; còn công an cấp xã đảm trách các tuyến nhánh và khu vực phụ cận. Khung giờ chỉ huy, điều khiển tại các chốt được bố trí linh hoạt tùy theo tình hình thực tế, mật độ phương tiện và đặc thù giao thông của từng khu vực.

Trước đó, CSGT đã tập huấn nghiệp vụ chỉ huy, điều khiển giao thông cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đèn nhằm phát huy vai trò nòng cốt của công an cấp xã trong quản lý an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại cơ sở; bám sát địa bàn, giải quyết nhanh sự cố, không để hình thành điểm nóng.

Theo ghi nhận, trong các khung giờ cao điểm tại vòng xoay công trường Dân Chủ, ngã tư Hàng Xanh và nhiều trục đường trung tâm, lực lượng CSGT cùng an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong liên tục bám chốt, điều tiết từng luồng xe. Dù mưa lớn hay mật độ phương tiện chưa tăng cao, các lực lượng vẫn duy trì trực để hạn chế ùn ứ, giữ trật tự giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08, thông tin: CSGT tiếp tục triển khai phân luồng từ xa, giải tỏa ùn tắc theo cụm khu vực, chủ động xử lý khi có sự cố hoặc áp lực giao thông tăng cao. Công tác điều hòa giao thông được duy trì thường xuyên, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giúp nâng cao tính chủ động trong điều hành, nhất là vào giờ cao điểm và tại các khu vực có nguy cơ ùn ứ.

Các giao lộ nhỏ hơn có nhiều lực lượng khác cùng tham gia điều tiết giao thông giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đ ẦU TƯ HẠ TẦNG

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an, các cơ quan chuyên môn về hạ tầng giao thông cũng đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án nhằm giải quyết tận gốc các "nút thắt" về kết nối và năng lực lưu thông.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết TP.HCM đang triển khai nhiều dự án trọng điểm tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm để giảm áp lực giao thông.

Ở hướng đông và đông bắc, các dự án Vành đai 3 - nút giao Tân Vạn, nút giao An Phú và Mỹ Thủy đang được thi công khẩn trương để cải thiện kết nối ra vào cảng và các tuyến cao tốc. Phía tây và tây bắc có nút giao Ngã tư Đình (QL1 cũ - Nguyễn Văn Quá), còn phía nam tập trung vào nâng cấp, mở rộng QL50 và đường song hành QL50 nhằm tăng năng lực lưu thông.

Ở khu vực trung tâm, TP đang triển khai dự án cầu - đường Nguyễn Khoái kết nối Q.4 và Q.7 trước đây, đồng thời tiếp tục thi công các dự án quy mô lớn như tuyến metro số 2 (Bến Thành - An Sương), Vành đai 3, Tham Lương - Bến Cát, và chuẩn bị đầu tư Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Việc hoàn thành đồng bộ các dự án này giúp tăng cường khả năng kết nối liên vùng, phân bố lại lưu lượng giao thông, góp phần giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc của TP.HCM.

Nhằm giảm ùn tắc giao thông trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao như trung tâm thành phố, cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và các trục giao thông cửa ngõ.

Ngành chức năng tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án phân luồng tại các "điểm nóng", khu vực đang thi công các dự án trọng điểm; tổ chức giao thông phục vụ lễ hội, sự kiện cuối năm. Các đơn vị sẽ kiểm tra, chấn chỉnh công tác thi công trên đường đang khai thác, đẩy nhanh tiến độ, thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt đường.

Các lực lượng căng mình điều tiết giao thông ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ý THỨC GIAO THÔNG VẪN ĐÁNG LO

Từ góc độ quản lý nhà nước, CSGT TP.HCM nhận định, ngoài những yếu tố khách quan về hạ tầng và thi công công trình, ý thức người tham gia giao thông vẫn là nguyên nhân đáng quan ngại.

Nhiều người điều khiển phương tiện không chấp hành nghiêm quy định, dừng đỗ không đúng nơi quy định, chen lấn, đi ngược chiều, quay đầu sai luật hoặc cố tình chiếm làn đường khi gặp ùn tắc. Các hành vi nhỏ nhưng phổ biến này đã làm gián đoạn dòng phương tiện, khiến việc giải tỏa ùn ứ kéo dài và khó khăn hơn rất nhiều.

Công an TP.HCM xác định, việc kéo giảm ùn tắc là nhiệm vụ tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp và đặc biệt là ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Do đó, CSGT tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để điều chỉnh, xóa các điểm ùn ứ kéo dài, góp phần cải thiện tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Theo Phó trưởng phòng PC08, lực lượng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ công an cấp xã, phường tổ chức điều hòa, phân luồng từ xa, bố trí cán bộ tại các khu vực trọng điểm để kịp thời giải tỏa khi xảy ra ùn ứ, không để kéo dài.

Song song đó, CSGT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều khiển đèn tín hiệu và xử lý vi phạm qua hình ảnh; phối hợp các sở, ngành rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các tổ công tác và nhóm phản ứng nhanh được duy trì thường xuyên, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý ngay các sự cố giao thông, tai nạn, phương tiện hư hỏng hoặc tình huống bất thường trên đường để bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt.