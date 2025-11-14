TP.HCM chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025

Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 tập trung vào chủ đề 'Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số' ảnh: hef.gov.vn

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 (Autumn Economic Forum 2025) sẽ chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25 – 27.11 tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala, Phường An Khánh, TP.HCM.

Diễn đàn do Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo, giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành Trung ương.

Với thành phần tham dự ấn tượng, diễn đàn hướng tới trở thành không gian đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Thành phố, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật – nơi chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp hành động thực tiễn để thúc đẩy hợp tác công – tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế thông minh và phát triển bền vững.

Thông qua chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 nêu bật hai động lực phát triển mới cho nền kinh tế mang tính tất yếu của thời đại: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là lời khẳng định cho hướng đi chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới – tăng trưởng nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ số song hành cùng bảo vệ môi trường và hướng đến con người là trung tâm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào thời điểm bản lề của tiến trình phát triển quốc gia: thế giới đang chuyển dịch sang một cấu trúc cạnh tranh hoàn toàn mới - nơi lợi thế không còn được quyết định bởi tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư hay chi phí lao động, mà được quyết định bởi hệ sinh thái công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, và mức độ xanh – bền vững theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Theo luồng chảy mới, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải hai con đường khác nhau, mà là hai trục chiến lược hội tụ, bổ sung lẫn nhau, tạo ra năng lực phát triển kép. Nếu chuyển đổi số tạo ra năng lực vận hành, tối ưu hóa, minh bạch hóa và nâng cấp hiệu quả nền kinh tế, chuyển đổi xanh bảo đảm sự phát triển không đánh đổi môi trường, không đánh đổi nguồn lực tương lai, và giúp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường mới, đặc biệt là thương mại xanh, thuế carbon, ESG toàn cầu.

"Khi hai dòng chuyển đổi này vận hành đồng bộ, chúng ta hình thành được nền kinh tế thông minh: nơi công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuẩn mực xanh trở thành cấu phần tự nhiên trong chiến lược phát triển quốc gia – chứ không phải các dự án rời rạc, manh mún, thí điểm riêng lẻ", theo ông Lộc.

Trong tinh thần đó, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 được tổ chức với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" chính là tuyên bố phát triển mới của TP.HCM trong bối cảnh đó. Đây là chủ đề không chỉ để thảo luận – mà là chủ đề để hành động, để định vị, để triển khai thực thi.

Diễn đàn năm nay phải trở thành nơi "chuyển hóa tư duy phát triển" thành "năng lực triển khai thực tế" – tại cấp Chính phủ, cấp đô thị, cấp doanh nghiệp và cấp hệ sinh thái.