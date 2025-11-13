Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Ý lần 9

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, TP.HCM ảnh: SNVTP.HCM

Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Ý năm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, TP.HCM, với sự chủ trì của UBND TP.HCM, Ngôi nhà châu Âu – Ambrosetti (TEHA) và Hiệp hội Ý– ASEAN, với sự đồng hành của Ban Thư ký ASEAN và Tập đoàn Becamex.

Sự kiện quy tụ hơn 500 khách mời gồm lãnh đạo Bộ ngành, địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế từ ASEAN và Ý, các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp, chuyên gia... Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức sau khi hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thể hiện trách nhiệm và tính kế thừa trong hoạt động hợp tác quốc tế của TP.HCM mới.

Diễn đàn cũng là bước đi của thành phố nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới và thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM ảnh: SNVTP.HCM

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, diễn đàn là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN và Ý trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Sự kiện đồng thời thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam – đặc biệt là TP.HCM – trong việc thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Ý trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Là thành viên năng động của Cộng đồng ASEAN, Việt Nam không chỉ góp phần củng cố đoàn kết nội khối và mở rộng liên kết với các đối tác toàn cầu, mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng giúp Ý tăng cường hiện diện và hợp tác hiệu quả hơn với khu vực ASEAN năng động.

Ông Được nhấn mạnh thông qua sự kiện này và các hoạt động sắp tới như Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, Diễn đàn Thành phố Thông minh ICF, TP.HCM khẳng định tính tiên phong và vai trò dẫn dắt trong tổ chức và định hình các diễn đàn đa phương cấp quốc gia và cấp thành phố – nơi các ý tưởng, nguồn lực và đối tác toàn cầu hội tụ để kiến tạo giá trị mới.

Các đại biểu tham dự diễn đàn ảnh: SNVTP.HCM

Tại Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN – Ý lần 9, các bên đã nhất trí xây dựng bốn định hướng chiến lược hợp tác trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và sáng tạo. Thứ nhất là Con đường Net Zero, theo hướng xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bao trùm.

Thứ hai là Sản xuất thông minh 4.0 – 5.0, theo đó đặt con người làm trung tâm, ứng dụng công nghệ tiên tiến để phục vụ sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Thứ ba là hạ tầng thế hệ mới, tập trung phát triển kết nối đa phương thức, xây dựng đô thị xanh và hệ thống logistics bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả kinh tế.

Cuối cùng là đổi mới và chuyển đổi số, thực thi mục tiêu của Việt Nam là kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Sự kiện cũng đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách thức hợp tác, từ mô hình giao thương truyền thống sang hợp tác dựa trên giá trị cao, công nghệ tiên tiến và tri thức sáng tạo.

Đây là nền tảng để hai bên cùng nhau xây dựng các chuỗi giá trị xanh, phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ cao, đồng thời hình thành các hành lang logistics xanh, thông minh nhằm nâng cao hiệu quả và bền vững trong chuỗi cung ứng.