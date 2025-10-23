‘Hà Lan mang đến công nghệ tốt nhất cho quản lý nước, xử lý rác thải’

TLS Hà Lan tại TPHCM Raissa Marteaux ảnh: thụy miên

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự Raissa Marteaux cho biết 2025 là một năm đặc biệt vì đánh dấu 15 năm thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam – Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước. Điều này có nghĩa là hai nước đã trải qua 15 năm hợp tác, 15 năm đổi mới và 15 năm chia sẻ kiến thức.

Quan hệ đối tác đặc biệt

"Điều tôi thích nhất về quan hệ đối tác này là nó được xây dựng trên nền tảng các thách thức chung, nhưng cũng là cơ hội chung và đều có tầm nhìn hướng tới tương lai. Tôi nghĩ đó là yếu tố làm cho mối quan hệ đối tác của chúng ta trở nên đặc biệt", theo bà Tổng lãnh sự.

Trong quan hệ với Việt Nam, Amsterdam tuân theo quy tắc gọi là "Kim cương Hà Lan". Điều này có nghĩa là quốc gia châu Âu không chỉ tập trung vào thương mại, tức là quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hay chỉ dừng lại ở quan hệ giữa chính phủ với chính phủ.

"Chúng tôi tin rằng có một phương pháp toàn diện, bao gồm trao đổi kiến thức, trao đổi kinh doanh, trao đổi chính phủ, nhưng cũng không thể thiếu vai trò của xã hội dân sự trong việc nâng cao nhận thức cho người dân. Tất cả các yếu tố này đều quan trọng như nhau, và chúng tôi cùng làm việc trên cả 4 lĩnh vực đó. Tôi nghĩ đó là nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác của chúng ta, cho phép xây dựng quan hệ theo hướng vững mạnh và bền vững", bà Marteaux nói.

Khu trưng bày của Hà Lan lớn nhất triển lãm ảnh: thụy miên

Bà cũng nhấn mạnh hợp tác về tri thức là cốt lõi, đóng vai trò trung tâm của quan hệ đối tác giữa Hà Lan và Việt Nam. Triển lãm có sự góp mặt của các cơ sở giáo dục Hà Lan như Đại học Saxion, Đại học TU Delft, Học viện Nước... Đây là các trường hiện có quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục Việt Nam như Đại học Trà Vinh, Đại học Cần Thơ...

Những kỹ thuật đến từ Hà Lan

Khi trao đổi với Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự cũng nhắc đến 17 công ty tham gia Triển lãm Viet Water năm nay. Bà hãnh diện cho biết tất cả 17 đơn vị đều có những giải pháp độc đáo cho những vấn đề rất cụ thể ở Việt Nam, trải rộng từ công nghệ nước, quản lý nước, xử lý rác thải, đến quản lý tình trạng ngập lụt đô thị.

Đại diện của Clear Rivers ảnh: thụy miên

"Tôi có thể nói rằng đây chính là những gì tốt nhất mà Hà Lan có thể cung cấp về quản lý nước và xử lý rác thải", theo nhà ngoại giao.

Chẳng hạn, tại phiên "Biến rác thải thành tài nguyên", ba công ty Clear Rivers, UPP! và Harvest Waste lần lượt trình bày các giải pháp của họ đối với vấn đề rác thải và bằng cách nào có thể biến rác thành tài nguyên.

Công ty Clear Rivers giới thiệu bẫy rác và quy trình thiết lập thu gom rác thải từ môi trường nước. Hãng đã triển khai thí điểm ở Cần Thơ cũng như tại các nước khác.

Còn công ty UPP! trình bày giải pháp sản xuất vật liệu xây dựng từ rác thải chất lượng thấp khó tái chế. Bà Hải Ngô Dijkstra, quản lý dự án của UPP!, cho hay đây là hướng tiếp cận mang lại vòng đời mới cho các loại rác thải chỉ có thể chôn lấp hoặc đốt, góp phần giảm gánh nặng cho môi trường.

Bà Hải Ngô Dijkstra, quản lý dự án của UPP! ảnh: thụy miên

Vật liệu xây dựng của UPP! được cho có độ bền tốt, phù hợp dùng cho các môi trường khắc nghiệt hoặc độ xói mòn cao và có thể giữ CO2 từ không khí. Sau 20 năm sử dụng, những phần vật liệu còn lại có thể tiếp tục được tái chế. UPP! đang triển khai kế hoạch xây nhà máy tại Hưng Yên, nhà máy thứ ba và cũng là lớn nhất của hãng.

Về phần mình, Harvest Waste cung cấp công nghệ biến rác thải thành năng lượng sạch đúng chuẩn châu Âu thông qua nhà máy đốt rác phát điện hiệu suất cao. Bà Marina Goense, Giám đốc kỹ thuật Harvest Waste, chia sẻ câu chuyện của Amsterdam để trở nên sạch đẹp như ngày nay. Theo bà, từ kinh nghiệm của Amsterdam, TP.HCM có thể giải quyết tốt vấn đề rác thải và biến phần còn lại sau quá trình đốt thành vật liệu xây dựng.

Bà Marina Goense, Giám đốc kỹ thuật Harvest Waste ảnh: thụy miên

Ông Sietse Agema, Giám đốc công nghệ Harvest Waste, nhận xét Việt Nam đã sẵn sàng chuyển mình từ chôn lấp rác thải sang phát triển năng lượng từ rác, và có thể bắt đầu bằng việc điều chỉnh lại tiêu chuẩn về khí thải.

Khu trưng bày lớn nhất Triển lãm Viet Water Từ ngày 22-24.10, tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), Khu trưng bày Hà Lan tại Triển lãm Viet Water/WETV Expo 2025 quy tụ sự góp mặt của 17 doanh nghiệp và tổ chức Hà Lan chuyên về công nghệ nước tiên tiến, quản lý nước và quản lý chất thải. Trong khuôn khổ sự kiện này, hàng loạt các hội thảo kỹ thuật và các phiên thảo luận chuyên sâu với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp của Hà Lan được tổ chức xoay quanh các chủ đề về giải pháp nước bền vững và quản lý chất thải. Các phiên quan trọng bao gồm: "Công nghệ nước Hà Lan", "Biến rác thải thành tài nguyên", "Xử lý nước thải" và "Tăng cường năng lực trong ngành nước", và phiên thuyết trình về Thực hành Kinh doanh có Trách nhiệm. Đáng chú ý, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại Việt Nam, Royal HaskoningDHV và Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức phiên thảo luận về "Đổi mới sáng tạo trong Kiểm soát Lũ lụt và Khả năng Chống chịu Biến đổi Khí hậu.



