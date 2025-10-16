Việt Nam đi đầu trong chia sẻ tri thức về chuyển đổi nông thôn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng IFAD mở rộng các mô hình hiệu quả và thúc đẩy đổi mới trong phát triển nông thôn ảnh: ifad

Thảo luận Bàn tròn Quốc gia quy tụ hơn 100 đại biểu, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền các tỉnh, các tổ chức đoàn thể và đối tác phát triển quốc tế. Các thảo luận tập trung vào duy trì và mở rộng tác động của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), gắn kết chặt chẽ với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và hiện đại hóa nông thôn.

Sự kiện đánh dấu hơn một thập niên hợp tác hiệu quả giữa hai bên, đồng thời định hướng chiến lược hợp tác mới cho giai đoạn tới, hướng tới phát triển nông thôn bao trùm, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết IFAD là đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi nông thôn của Việt Nam suốt hơn 30 năm qua. Theo ông, các dự án của IFAD đã chứng minh được rằng khi đầu tư đúng trọng tâm, gắn với quyền làm chủ của địa phương, có thể tạo ra tác động vượt trội.

Thảo luận Bàn tròn Quốc gia hướng tới phát triển nông thôn bao trùm, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh: ifad

"Mục tiêu chung là nhân rộng các mô hình thành công, huy động thêm nguồn lực cho đổi mới sáng tạo, thích ứng khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh nông thôn, để người dân nông thôn có thể phát triển thịnh vượng trong một thế giới đang thay đổi", theo ông.

Kết quả đánh giá độc lập cho thấy, đầu tư của IFAD đã tạo ra tác động lâu dài đối với sinh kế nông thôn, giúp nông dân quy mô nhỏ nâng cao năng suất, đa dạng hóa sinh kế và tăng khả năng chống chịu trước biến động khí hậu và thị trường.

"Báo cáo đánh giá ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong phát triển nông thôn bắt nguồn từ sự chủ động, đổi mới sáng tạo tại địa phương và hợp tác bao trùm", Tiến sĩ Indran A. Naidoo, Giám đốc IOE, nhấn mạnh.

Ông Paolo Silveri, Trưởng đoàn Đánh giá của IFAD, cho biết: "Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung nhân rộng các mô hình hiệu quả, bao gồm thích ứng khí hậu, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị bao trùm, đồng thời tiếp tục đặt phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số ở vị trí trung tâm của quá trình thay đổi."

Đoàn đánh giá đến thăm nông dân và doanh nghiệp dừa tại Bến Tre ảnh: ifad

Nhìn từ góc độ địa phương, các đại biểu tham dự sự kiện nhấn mạnh sự phối hợp, tính bao trùm và quyền làm chủ của cộng đồng là yếu tố then chốt để duy trì kết quả.

Khi thăm thực địa trước buổi thảo luận, đoàn công tác của IFAD đã thăm Công ty RYNAN Technologies ở Trà Vinh để tìm hiểu các giải pháp nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu như phao đo độ mặn và hệ thống tưới tự động. Tại Bến Tre, đoàn gặp gỡ các hộ trồng và chế biến dừa, những người đang phát triển chuỗi giá trị bền vững với sự hỗ trợ của IFAD.

Kết quả đánh giá cũng khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam như một quốc gia đi đầu trong chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về chuyển đổi nông thôn. Hỗ trợ của IFAD đã giúp nhân rộng các bài học từ cấp địa phương lên chính sách quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác liên tỉnh và trao đổi học hỏi trong khu vực.