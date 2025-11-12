Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Khởi động dự án 5 triệu USD cho sinh kế vùng đất ngập nước Việt Nam

Thụy Miên
Thụy Miên
12/11/2025 14:20 GMT+7

Hôm 11.11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) khởi động dự án 'Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ thích ứng trong sinh kế vùng đất ngập nước'.

Khởi động dự án 5 triệu USD cho sinh kế vùng đất ngập nước Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

ảnh: ifad

Lễ khởi động dự án Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ thích ứng trong sinh kế vùng đất ngập nước có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, tổ chức nông dân, tổ chức tài chính vi mô, cơ quan Liên Hiệp Quốc và các đối tác phát triển.

Các đại biểu thảo luận về định hướng chiến lược, kế hoạch triển khai và cơ chế huy động tài chính nhằm củng cố khả năng chống chịu của cộng đồng phụ thuộc vào đất ngập nước và rừng ngập mặn.

Với tổng vốn 5 triệu USD, dự án thí điểm và thể chế hóa các cơ chế tài chính khí hậu sáng tạo, hỗ trợ nông dân quy mô nhỏ, đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên tại các vùng ven biển Việt Nam thích ứng với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

"Dự án giúp cộng đồng địa phương chủ động hơn trong thích ứng khí hậu", ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định. Theo ông, đây là cơ hội để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Bản thiết kế toàn diện cho tài chính khí hậu

Dự án được triển khai song song với CSAT – dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu do IFAD tài trợ, hướng tới thúc đẩy hợp tác công – tư và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp bền vững.

"Đây không chỉ là một dự án, mà là bản thiết kế toàn diện cho tài chính khí hậu", ông Ambrosio Barros, Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam, nhấn mạnh, nói thêm rằng dự án được thiết kế để có thể mở rộng, nhân rộng và tạo chuyển đổi thực sự.

Tập trung vào nuôi trồng thủy sản sinh thái, du lịch sinh thái và quản lý rừng ngập mặn bền vững, dự án sẽ tạo điều kiện để nông dân tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ thích ứng và tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp thân thiện môi trường.

Bà Anupa Rimal Lamichhane, Chuyên gia trưởng về Môi trường và Khí hậu của IFAD, nhận định dự án cho thấy tài chính khí hậu toàn diện có thể tạo ra thay đổi ở cấp địa phương. "Việc lồng ghép bền vững môi trường, bình đẳng giới và trao quyền cho thanh niên ngay từ đầu giúp dự án tạo tác động hệ thống lâu dài", theo bà Lamichhane.

"Đổi mới không chỉ là công nghệ hay tài chính, mà còn là cách hợp tác và học hỏi để cộng đồng địa phương tự dẫn dắt quá trình thích ứng", theo chia sẻ của bà Martina Dorigo, Điều phối viên Quản lý Danh mục của Quỹ Thích ứng (Ngân hàng Thế giới). Bà cho rằng IFIA sẽ trở thành hình mẫu cho tài chính khí hậu sáng tạo tại Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

