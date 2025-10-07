Thách thức lực hút lao động: Vì sao người nhập cư lần lượt rời TP.HCM?

Từng được xem là miền đất hứa, nơi chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể đổi đời, TP.HCM trong những năm gần đây đang chứng kiến lực hút lao động suy giảm rõ rệt.

Giai đoạn 2015 đến 2021, mỗi năm thành phố tăng dân số cơ học khoảng 170.000 đến 180.000 người. Đến năm 2023, con số này chỉ còn khoảng 65.000 người, và lần đầu tiên mức tăng cơ học thấp hơn tăng tự nhiên.

TP.HCM từng được coi là "miền đất hứa" của nhiều lao động nhập cư

Thách thức lực hút lao động nhập cư ở TP.HCM

Trong suốt 7 kỳ của tuyến video phóng sự sẽ phản ánh những lát cắt khác nhau của đời sống: công nhân chật vật với đồng lương chỉ từ 5 đến 6 triệu đồng, chủ trọ loay hoay giữa dãy phòng vắng người thuê, doanh nghiệp thiếu nhân lực có kỹ năng, trong khi chính quyền thành phố nỗ lực tìm cách giữ chân người lao động.

Khi chi phí sinh hoạt trung bình tại TP.HCM lên tới 11,4 triệu đồng mỗi người, cao gần gấp đôi mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng, hàng trăm nghìn người phải cân nhắc giữa việc ở lại thành phố hay trở về quê.

Riêng hai năm 2022 và 2023, có hơn 300.000 hồ sơ trợ cấp thất nghiệp, cho thấy khó khăn chưa dừng lại

Tuyến video cũng mở ra góc nhìn chính sách và giải pháp: từ kết nối việc làm liên vùng, mở rộng nhà ở xã hội, cải thiện phúc lợi y tế và giáo dục, đến xây dựng dữ liệu cư trú đầy đủ, TP.HCM đang nỗ lực tái cấu trúc hướng phát triển, ưu tiên công nghệ cao và dịch vụ chất lượng. Tuyến video "Thách thức lực hút lao động nhập cư ở TP.HCM" bắt đầu đăng tải trên Báo Thanh Niên từ ngày 8.10.2025, mời quý vị đón theo dõi.