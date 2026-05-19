TP.HCM phát động đợt thi đua đặc biệt

UBND TP.HCM vừa phát động đợt thi đua đặc biệt "Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển", hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Đợt thi đua đặc biệt kéo dài đến hết tháng 12.2026, được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Điểm nhấn là cách tổ chức theo 2 giai đoạn, với mục tiêu và trọng tâm hành động rõ ràng, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Cụ thể, giai đoạn 1 kéo dài đến ngày 2.7.2026, mang tính "nước rút", tập trung tạo dấu ấn bằng các công trình, phần việc cụ thể chào mừng sự kiện 50 năm thành phố mang tên Bác.

UBND TP.HCM yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu, kèm kế hoạch triển khai chi tiết, xác định rõ tiến độ và kết quả đầu ra. Các nội dung thi đua tập trung vào 5 nhóm trọng tâm gồm: hạ tầng - chỉnh trang đô thị; chuyển đổi số - cải cách hành chính; an sinh xã hội; văn hóa - tuyên truyền; quốc phòng - an ninh.

Trong đó, yêu cầu đặt ra là huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu 80% công trình được khởi công và tối thiểu 80% công trình đăng ký hoàn thành trước mốc ngày 2.7.2026.

Song song với triển khai công trình, thành phố thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các hoạt động an sinh, chăm lo đối tượng chính sách và chương trình văn hóa, tuyên truyền cũng được tổ chức đồng bộ, góp phần lan tỏa không khí thi đua rộng khắp.

Kết thúc giai đoạn này, TP.HCM tổ chức sơ kết, gắn với các hoạt động kỷ niệm, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và công bố các công trình trọng điểm đã hoàn thành.

Sau ngày 2.7, đợt thi đua bước sang giai đoạn 2 với trọng tâm "tăng tốc - bứt phá - hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026".

Nếu giai đoạn 1 nhấn mạnh tiến độ và kết quả cụ thể thì giai đoạn 2 chú trọng chiều sâu và chất lượng. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tập trung hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu năm 2026, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các tồn tại để không phát sinh điểm nghẽn.

Một yêu cầu quan trọng là củng cố, nâng cao chất lượng các kết quả đã đạt được. Các công trình sau khi hoàn thành phải phát huy hiệu quả thực tế; các mô hình thí điểm cần được chuẩn hóa, nhân rộng. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo UBND TP.HCM, việc tổ chức thi đua phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả thi đua là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phản ánh trách nhiệm của người đứng đầu.

Đợt thi đua đặc biệt không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn: tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân.