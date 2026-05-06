Những ai ở TP.HCM được nhận 1 triệu đồng dịp 50 năm thành phố mang tên Bác?

Việc tặng quà bằng tiền mặt cho nhiều nhóm đối tượng chính sách được nêu trong kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành.

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ tặng quà 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Tính đến cuối năm 2025, TP.HCM còn hơn 15.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó có gần 2.500 hộ nghèo và 12.800 hộ cận nghèo. Cạnh đó, toàn thành phố còn hàng chục ngàn người thuộc diện chính sách.

Xe chở Quốc huy và hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi tổng duyệt diễu binh tháng 4.2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Từ nay đến tháng 7.2026, TP.HCM tập trung tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua, khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội trọng điểm.

Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học, triển khai các dự án lớn như đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, cụm cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, TP.HCM cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, hình ảnh. Đặc biệt, TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của thành phố qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng luật Đô thị đặc biệt.

Các cuộc vận động sáng tác, đi bộ đồng hành, chương trình nghệ thuật và giao lưu 3D Mapping quốc tế cũng sẽ được tổ chức. Đúng 21 giờ ngày 2.7, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật.

Thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, TP.HCM hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.