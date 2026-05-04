50 năm thành phố mang tên Bác: Trường Sa luôn ở trong tim

Hành trình vượt ngàn hải lý

Sáng 25.4 vừa qua, đoàn công tác số 12 gồm 203 đại biểu do chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm Phó trưởng đoàn thường trực cùng các đại biểu TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Bộ Tài chính… khởi hành đến quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Trước giờ xuất phát, đoàn đã tổ chức dâng hương tại Tượng đài Đoàn tàu không số - Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tham dự lễ và tiễn đoàn có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác số 12 tham gia lễ chào cờ tại đảo Trường Sa ẢNH: PH5M HỮU

Sau chuyến hải trình 7 ngày, đoàn công tác đã vượt hơn 1.000 hải lý để đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang công tác cùng nhân dân sinh sống trên 6 đảo: Đá Lớn, Sinh Tồn, Núi Le, Phan Vinh, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).

Trong suốt hành trình, đoàn công tác đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, như: viết cảm nhận và sáng tác thơ, ca về Trường Sa, các tiết mục đồng diễn trên tàu, tại đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/8. Đặc biệt, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương; tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu vực biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma và thềm lục địa phía nam để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Khi đặt chân lên các đảo, đoàn đại biểu thăm, gặp gỡ, động viên và tặng nhiều phần quà có giá trị, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và người dân yên tâm, vượt mọi khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn công tác cũng tổ chức thắp hương tại chùa trên các đảo; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dự lễ chào cờ tại đảo Trường Sa. Trong đó, đoàn đại biểu TP.HCM đã trao tặng tiền, hàng trị giá hơn 9,6 tỉ đồng.

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, động viên các chiến sĩ là con em TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa ẢNH: PHẠM HỮU

Bài học vô giá về lòng yêu nước

Là một trong những đại biểu thuộc đoàn TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đắng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO), đại diện tổng công ty gửi những phần quà giá trị đến cán bộ, chiến sĩ trên các đảo. Ông Đắng chia sẻ: "Biển Trường Sa trong mắt tôi không chỉ là màu xanh trải dài vô tận mà là nơi từng cơn sóng phủ chạm vào trái tim, gõ lên những nhịp điệu sôi động và sâu kín nhất".

"Nhất là đến đảo Sinh Tồn, tôi không kìm được cảm xúc khi thấy những hàng cây xanh mướt vươn mình giữa nắng gió mênh mông biển cả. Tôi thấy sự sống vẫn hiện hữu mạnh mẽ như một điều kỳ diệu. Những cái bắt tay thật chặt, những lời hỏi thăm giản dị, những tiếng cười chân thành khiến tôi cảm thấy như mình đứng giữa một gia đình lớn. Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra Trường Sa ở rất gần trong từng nhịp đập trái tim", ông Đắng nói.

Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Nguyễn Thị Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính), bày tỏ xúc động và tự hào khi được đặt chân lên đảo Đá Lớn. Bà Việt Anh thay mặt Bộ Tài chính và đoàn công tác, gửi tặng những món quà, lời động viên tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo. Bà Việt Anh nói rằng khi đứng tại đảo, tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt, làm việc giữa nơi đầu sóng ngọn gió, càng thấu hiểu sâu sắc những gian khổ mà các chiến sĩ đang vượt qua. Giữa bốn bề sóng nước, sự hy sinh thầm lặng của những người gác cửa cho sự bình yên của Tổ quốc là biểu tượng cao đẹp nhất của ý chí kiên trung và lòng yêu nước nồng nàn của người lính Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân trong thời đại mới.

"Các chiến sĩ không chỉ bảo vệ chủ quyền, mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Sự kiên trung của các chiến sĩ hải quân chính là nguồn cảm hứng, là bài học vô giá về lòng yêu nước mà những người cán bộ công chức ở đất liền luôn khắc ghi", bà Việt Anh chia sẻ.

Các đại biểu mang lời ca, tiếng hát động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM luôn là hậu phương vững chắc

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, khẳng định chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa của đoàn công tác số 12 mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đoàn đã thực hiện hành trình thăm 6 đảo và một nhà giàn, tổ chức tặng quà cho các lực lượng và cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây, đặc biệt là những người con của TP.HCM đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.

Theo ông Trung, chuyến đi lần này càng trở nên đặc biệt khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, cũng là mốc son lịch sử ngày giải phóng quần đảo Trường Sa. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động thăm hỏi mà còn là sự kết nối tình cảm, mang hơi ấm và niềm tin từ Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM đến với các chiến sĩ. Ông Trung nhìn nhận sự hiện diện của đoàn là nguồn động viên lớn lao cho quân dân trên đảo, đồng thời tạo điều kiện để TP.HCM quan tâm, chăm lo tốt hơn cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Ông Trung chia sẻ thêm tinh thần và ý chí kiên cường của các chiến sĩ nơi tiền tuyến đã truyền động lực mạnh mẽ cho các thành viên trong đoàn công tác số 12. "Dù đã nhiều lần ra thăm đảo, nhưng mỗi chuyến đi đều mang lại cho tôi những cảm xúc tự hào và vinh dự khó tả. Hình ảnh những người lính vững tay súng giữa trùng khơi chính là tấm gương để mỗi cán bộ ở đất liền soi rọi, từ đó nỗ lực hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP.HCM. Hành trình này không chỉ là sự tiếp sức từ hậu phương mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, khẳng định niềm tin sắt đá vào ý chí bảo vệ chủ quyền của cán bộ và chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa", ông Trung bày tỏ.