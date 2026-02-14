Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
14/02/2026 08:01 GMT+7

Đảo Trường Sa còn được gọi là 'thủ đô của toàn quần đảo', là thôn thuộc đặc khu Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa và là đảo có nhiều đoàn khách ghé thăm nhất.

Quân dân gắn bó tại Trường Sa trong năm 2026 và những câu chuyện không thể quên

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 1.

Đảo Trường Sa nhìn từ máy bay quân sự

ẢNH: M.T.H

Nhìn từ xa, đảo Trường Sa nổi bật với những khối nhà cửa cao lớn ở cả 2 phía đông bắc và tây nam của đảo. 

Bên cạnh đường băng cất hạ cánh cho máy bay vận tải, đảo Trường Sa còn có âu tàu nằm phía tây là nơi tránh trú bão, nghỉ ngơi của ngư dân và cũng cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá, làng chài lâu dài.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 2.

Tàu cá ngư dân tránh trú trong âu tàu đảo Trường Sa

ẢNH: MTH

Nhiều lần ra Trường Sa, tôi chứng kiến cảnh hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vào nghỉ ngơi, đợi hỗ trợ hậu cần… 

Buổi chiều, các ngư dân tập trung lên bờ kè hóng mát, chơi thể thao đông nghịt. Đêm tối, đèn điện tàu cá như sao sa.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 3.

Ngư dân sinh hoạt trong âu tàu đảo Trường Sa

ẢNH: M.T.H

Do là trung tâm hành chính của đặc khu Trường Sa, nên ngoài các hộ dân đang sinh sống ở các cụm dân cư, còn có cán bộ, công chức của thôn, giáo viên trường mầm non - tiểu học, cán bộ và công nhân trạm hải đăng Trường Sa Lớn (Công ty bảo đảm hàng hải Biển Đông và hải đảo), trạm khí tượng hải văn Trường Sa (Cục Khí tượng thủy văn), trạm dịch vụ thông tin - dẫn đường - giám sát (Công ty TNHH kỹ thuật quản lý bay thuộc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam)…

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 4.

Trạm hải đăng Trường Sa Lớn

ẢNH: LÊ NGUYỄN

Đảo Trường Sa cũng là nơi có nhiều công trình tâm linh nhất, như chùa Trường Sa, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài liệt sĩ…

Một số công trình văn hóa nghệ thuật như: lá cờ Tổ quốc rộng 320 m2 được ghép từ 310.000 viên gốm nhỏ trên nóc hội trường 200, do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các đồng nghiệp thực hiện năm 2012; khối đá corindon nguyên thủy nặng 30 tấn khắc bài thơ Nam quốc sơn hà của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt đặt trong khuôn viên trước sở chỉ huy. Đây là món quà của cán bộ, nghệ nhân Công ty cổ phần đá và khoáng sản Phủ Quỳ (Nghệ An) tặng đảo Trường Sa cuối 2018…

Nhiều người lên thăm đảo Trường Sa, cứ tưởng ở đây chỉ có bộ đội Lữ đoàn phòng thủ đảo 146 (Vùng 4 Hải quân). Thực ra trên đảo còn có rất nhiều màu áo các quân binh chủng đóng quân trên đảo như: trạm radar phòng không 11 (Trung đoàn radar 292, Sư đoàn phòng không 377, Quân chủng Phòng không - Không quân); đội bảo đảm kỹ thuật sân bay Trường Sa thuộc Phòng tham mưu, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; Bệnh xá Trường Sa (Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng); Đồn biên phòng Trường Sa (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa); trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân)…

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 5.

Lá cờ Tổ quốc làm bằng gốm, trên nóc hội trường đảo Trường Sa

ẢNH: M.T.H

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 6.

Khối đá corindon nguyên thủy nặng 30 tấn khắc bài thơ Nam quốc sơn hà của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt

ẢNH: M.T.H

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 7.

Tàu Tiên Nữ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam cập cảng Trường Sa

ẢNH: MTH

Xe buýt điện chạy băng băng

Một điều rất đặc biệt là phương tiện giao thông trên đảo Trường Sa rất đa dạng, ngoài các xe máy khí tài quân sự, còn có xe vận tải nhẹ, xe gắn máy và nhiều nhất là xe đạp. 

Đặc biệt, từ giữa năm 2025, trên đảo Trường Sa đã có các xe buýt điện chuyên chở người. Đây là các xe trong số 10 xe buýt điện 23 chỗ ngồi do Tập đoàn Vingroup tặng Trường Sa dịp tháng 3.2025. 

Ngoài ra, còn có xe buýt điện 8 chỗ ngồi do các doanh nghiệp khác gửi tặng, rất thuận tiện cho chỉ huy đảo kiểm tra các đầu mối đơn vị, đốc gác và cơ động đến các vị trí khi có tình huống…

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 8.

Tập đoàn Vingroup tặng Trường Sa các xe buýt chạy điện

ẢNH: Q.C.H.Q

Buổi chiều ở đảo Trường Sa là giờ thể dục thể thao. Trên đường băng giữa đảo, người ta thảnh thơi đạp xe từ đầu đến cuối đảo, chỉ vài vòng cũng như đạp xe quanh Hồ Tây. Một số anh em đi bộ theo nhóm, trò chuyện râm ran. Ở các cụm - phân đội chiến đấu, chiến sĩ trẻ hò hét chơi bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn…

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 9.

Trẻ em Trường Sa đạp xe trên sân bay

ẢNH: M.T.H

Giống với đất liền, ở đảo Trường Sa cũng đang sốt xình xịch với phong trào pickleball và buổi chiều, các pickler (người chơi pickleball) trên đảo hối hả xỏ giày, xách vợt xuống khu thể thao đua tài. 

Cái khác duy nhất là do ở đảo luôn có gió lớn, ảnh hưởng đến đường bóng, nên sân bóng được đưa vào nhà chứa máy bay.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 10.

Đường băng trên đảo Trường Sa

ẢNH: MTH

Gửi đồ bằng… máy bay

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 11.

Đảo Trường Sa năm 1988

ẢNH: VIẾT THÁI

Đại tá Phạm Công Phán (82 tuổi, hiện đang nghỉ hưu tại xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên - xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ) khi ngồi với tôi kể chuyện thời điểm 1982 đến 1986 là Lữ đoàn trưởng 146 phòng thủ đảo Trường Sa. Ông cứ nhắc đi nhắc lại: "Bộ đội Trường Sa khổ nhất thế giới".

Ông Phán kể thêm: "Bộ đội ra đảo, tháng đầu lên cân, tháng thứ 2 chững lại và tháng thứ 3 bị teo cơ. Cá biển đầy, nhưng bữa ăn không có rau tươi, thiếu chất nên cứ ăn hải sản là đi kiết hàng loạt. Nói chả ai tin, nhưng có lúc thiếu muối ăn, anh em phải múc nước mặn phơi trên mặt sàn, lấy thứ hỗn hợp dính lại, để làm thành chất mặn lùa cơm"…

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 12.

Trung tâm đảo Trường Sa hôm nay

ẢNH: M.T.H

Kể lại câu chuyện với trung tá Trần Huy Phụng (Chính trị viên đảo Trường Sa), thấy cười: "Trường Sa bây giờ khác xưa rất nhiều".

Trung tá Phụng kể: "Ngoài tàu vận tải quân sự ra vào thường kỳ, còn có các tàu trực, tàu hải đăng và các tàu cá ngư dân vào đảo hàng tuần, hàng ngày. Vào mùa đi đoàn đầu năm, đoàn công tác nào cũng ghé thăm - làm việc với đảo, có mùa vài chục chuyến, mang đủ vật chất…".

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 13.

Trực thăng EC-225 hạ cánh xuống đảo Trường Sa

ẢNH: MTH

Ở Trường Sa bây giờ, người ta không chỉ gửi mua đồ qua tàu thuyền mà còn gửi đồ theo các chuyến bay huấn luyện, nhiệm vụ thường xuyên của Lữ đoàn không quân hải quân 954 từ Cam Ranh ra đảo. Không ít lần, máy bay EC-225 và DHC-6 bay ra đảo, chở lặc lè toàn bún tươi, bánh phở và đồ ăn tươi, giúp người dân…

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo- Ảnh 14.

Tàu 571 neo đậu trong âu tàu đảo Trường Sa

ẢNH: M.T.H

Tin liên quan

Tết ở Trường Sa - Kỳ 1: Chuyến đi đặc biệt

Tết ở Trường Sa - Kỳ 1: Chuyến đi đặc biệt

Cuối tháng 1.2026, các tàu vận tải quân sự của Vùng 4 Hải quân nhận nhiệm vụ đặc biệt: chở hàng tết từ đất liền ra tặng quân và dân Trường Sa. Chúng tôi đi theo chuyến tàu này ra Trường Sa trong suốt 20 ngày, trong điều kiện sóng to gió lớn cuối năm.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 2: Đốm lửa Cam Ranh

Khám phá thêm chủ đề

đảo Trường Sa Hải đoàn 129 Vingroup Trạm khí tượng hải văn Chùa Trường Sa Bệnh viện Quân Y 175 Vùng 4 Hải quân Trường Sa Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận