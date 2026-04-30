TP.HCM tăng trưởng 2 con số bằng tư duy mới, cách làm mới

Nhân kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ về những định hướng lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị toàn cầu, giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng khu vực phía nam và cả nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó dự báo, TP.HCM đã chủ động thích ứng từ rất sớm, rất xa, với tinh thần chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu năm, UBND TP.HCM đã khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Thành ủy và HĐND TP.HCM thành chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đồng bộ.

Xin Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của TP.HCM trong quý 1/2026?

Bức tranh kinh tế - xã hội quý 1/2026 ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực, không chỉ ở các chỉ số tăng trưởng mà quan trọng hơn là niềm tin thị trường được củng cố, động lực phát triển được khơi thông.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,27% (nếu không tính dầu khí, mức tăng đạt 8,58%), mức cao nhất so với cùng kỳ 10 năm gần đây, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng đang được duy trì khá tốt. Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 8,91%, đóng góp tới 56% vào mức tăng GRDP. Thu ngân sách đạt khoảng 247.280 tỉ đồng, tương đương 30,8% dự toán, tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp chủ lực của TP.HCM đối với ngân sách quốc gia.

Hoạt động đầu tư có sự chuyển biến rõ nét khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 141.000 tỉ đồng, tăng 10,7%; giải ngân đầu tư công đạt trên 13.600 tỉ đồng. Đặc biệt, thu hút vốn FDI đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng hơn 200% so cùng kỳ, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư của thành phố.

Khu vực dịch vụ - du lịch tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng. Thành phố đã đón gần 3,9 triệu lượt khách quốc tế và 15,4 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt khoảng 150.000 tỉ đồng, đạt 45,4% kế hoạch năm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến nhiều ngành, lĩnh vực. Các hoạt động thương mại, logistics, tài chính - ngân hàng tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng ổn định, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường.

Cộng đồng doanh nghiệp có tín hiệu phục hồi mạnh mẽ với gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 34% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 46 tỉ USD.

Song song với phát triển kinh tế, TP.HCM tiếp tục quan tâm đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; chú trọng tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả quý 1/2026 là tín hiệu về sự phục hồi, sự vận hành hiệu quả của bộ máy và niềm tin ngày càng được củng cố của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân - tạo nền tảng quan trọng để thành phố bứt tốc trong các quý tiếp theo.

Với mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 trong bối cảnh nhiều thách thức, ông chia sẻ thêm về tâm thế của TP.HCM trước mục tiêu này?

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là mục tiêu cao, áp lực lớn nhưng chúng tôi xác định đây là yêu cầu phát triển chiến lược trong giai đoạn mới, đòi hỏi cách làm mới, tư duy mới và quyết tâm chính trị rất cao. TP.HCM xác định rõ mục tiêu chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành hành động, có thể đo lường, kiểm soát và chịu trách nhiệm đến cùng.

Tôi cho rằng với quyết tâm cao, cùng với cách làm phù hợp và sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, người dân cùng doanh nghiệp, TP.HCM có cơ sở để tạo đột phá, đạt tăng trưởng 2 con số và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

TP.HCM sẽ tập trung vào các động lực tăng trưởng nào cho năm 2026 và các năm tới, thưa ông?

Ngay từ đầu năm, TP.HCM xác định tập trung triển khai đồng bộ 3 nhóm động lực tăng trưởng chủ yếu. Thứ nhất, phát huy mạnh mẽ các động lực truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Thành phố sẽ quyết liệt tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thủ tục, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng; đẩy nhanh các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa cao.

TP.HCM đã có kế hoạch miễn phí cho người dân khi đi xe buýt trên địa bàn.

Mục tiêu năm 2026 là huy động khoảng 1,2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội; trong đó quyết tâm giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch, tương ứng khoảng 150.000 tỉ đồng, để giữ vai trò dẫn dắt, làm "vốn mồi", khơi thông các nguồn lực xã hội; đồng thời đẩy mạnh huy động gần 2 triệu tỉ đồng từ khu vực ngoài nhà nước, đặc biệt là khu vực tư nhân, tạo động lực mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố cũng đặt mục tiêu thu hút FDI trên 11 tỉ USD để bổ sung nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiêu dùng nội địa tiếp tục giữ vai trò là trụ đỡ quan trọng, phấn đấu tăng trên 15%; xuất khẩu phấn đấu tăng khoảng 10%, góp phần ổn định sản xuất, thị trường và tăng trưởng chung của thành phố trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Thứ hai, TP.HCM tạo đột phá từ các động lực tăng trưởng mới, bao gồm kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do gắn với cảng biển và hệ thống metro. Thành phố đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP, từng bước hình thành cấu trúc kinh tế hiện đại, có sức cạnh tranh toàn cầu.

Thứ ba, TP.HCM sẽ củng cố các nền tảng phát triển bền vững, gồm thể chế, quản trị, nguồn nhân lực, y tế, giáo dục, môi trường và an ninh trật tự, ổn định xã hội - đây là "bệ đỡ" để phát triển nhanh và bền vững.

Xin ông chia sẻ thêm những trụ cột đột phá chiến lược?

Từ mục tiêu nêu trên, TP.HCM sẽ tập trung 3 trụ cột đột phá mang tính quyết định, gồm đột phá về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng.

Về đột phá thể chế, TP.HCM tiếp tục phát huy tối đa các cơ chế đặc thù, đồng thời chủ động đề xuất khung pháp lý vượt trội, hướng đến xây dựng luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM, tạo không gian phát triển mới, tăng tính tự chủ và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Về đột phá nguồn nhân lực, chúng tôi sẽ phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài trong các lĩnh vực mũi nhọn, đặc biệt là công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với đột phá về hạ tầng, TP.HCM sẽ dành nguồn lực lớn xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh các tuyến vành đai, metro, hạ tầng liên vùng; đưa vào vận hành các công trình chiến lược như cảng trung chuyển quốc tế, tạo cực tăng trưởng mới.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm đúng và sự đồng hành của toàn xã hội, chúng tôi tin tưởng TP.HCM có đủ điều kiện để bứt phá, đạt tăng trưởng 2 con số và vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Nhìn về chặng đường phía trước, Chủ tịch UBND TP.HCM gửi thông điệp gì đến đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp và người dân TP.HCM nhằm khơi dậy tinh thần "tiên phong - bứt phá - quyết thắng"?

Năm 2026 mở ra một chặng đường phát triển mới với yêu cầu cao hơn, khối lượng công việc lớn hơn và kỳ vọng cũng lớn hơn. Tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng: cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi bộ máy vận hành thông suốt, hành động quyết liệt, từng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, yêu cầu đặt ra là phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy kết quả cụ thể làm thước đo năng lực. Bộ máy chính quyền phải chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ", từ "hành chính" sang "kiến tạo phát triển", từ "quy trình" sang "hiệu quả thực chất". Người dân và doanh nghiệp phải thực sự trở thành trung tâm của mọi chính sách.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, tạo niềm tin cho đầu tư dài hạn. Thành phố mong muốn doanh nghiệp tiên phong đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Mọi nỗ lực của TP.HCM đều hướng đến một mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể của sự phát triển, và thành phố cam kết đồng hành, lắng nghe trong suốt hành trình đó.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cùng với truyền thống năng động, sáng tạo, tiên phong đi đầu, TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và từng bước vươn lên trở thành đô thị hiện đại, năng động, khẳng định vị thế của một đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới.