Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc được bầu bổ sung thành viên UBND TP.HCM

Đỗ Trường - Sỹ Đông
18/04/2026 10:48 GMT+7

Sáng 18.4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM đã bầu bổ sung thành viên UBND TP.HCM đối với ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM được bầu bổ sung thành viên UBND TP.HCM với tỷ lệ phiếu đạt 98,99%.

Trước đó (ngày 17.4), UBND TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên (52 tuổi, quê quán TP.Hà Nội), Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM giữ chức vụ giám đốc.

Ông Trương Trung Kiên có trình độ tiến sĩ, kiến trúc sư chuyên ngành quy hoạch, cử nhân chính trị. Ông Kiên được bổ nhiệm giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM thay cho ông Võ Hoàng Ngân (giám đốc cũ) được điều động giữ chức vụ Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Trương Trung Kiên

ẢNH: S.Đ

Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, ông Trương Trung Kiên từng trải qua các chức vụ như Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức (cũ, TP.HCM); Trưởng ban Đô thị, HĐND TP.HCM; Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc…

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM được tái lập tháng 9.2025 có 6 phòng chuyên môn (Văn phòng, Phòng Tổng hợp và ứng dụng công nghệ số, Phòng Quy hoạch chung, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc khu vực, Phòng Kiểm tra và Pháp chế) và 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM và Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM.

Sau khi kiện toàn công tác nhân sự, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM hiện có 1 giám đốc (ông Trương Trung Kiên) và 3 phó giám đốc là bà Dương Thảo Hiền, ông Phan Văn Tuấn, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Ông Võ Hoàng Ngân làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Sau 3 tháng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, ông Võ Hoàng Ngân được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa mới tái lập.

Tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM: Sẽ có chỉnh sửa về khoảng lùi trong xây dựng

