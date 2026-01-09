Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM: Sẽ có chỉnh sửa về khoảng lùi trong xây dựng

Uyển Nhi - Vũ Phượng
09/01/2026 05:00 GMT+7

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết sẽ có điều chỉnh về khoảng lùi trong xây dựng. Dự kiến trình UBND TP.HCM xem xét ban hành quy chế mới trong tháng 1.2026.

Chiều 8.1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản trả lời báo chí liên quan đến quy định về khoảng lùi trong xây dựng.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Quyết định 56 ngày 28.12.2021 của UBND TP.HCM ban hành quy chế quản lý kiến trúc, sau khi được triển khai đã góp phần tăng cường công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị. Đây cũng là căn cứ để giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng tại các khu vực đô thị trên địa bàn TP.HCM trong những năm qua.

Quy định khoảng lùi trong xây dựng khiến người dân gặp khó

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực tế, nhiều quận, huyện đã gặp không ít lúng túng trong công tác quản lý và cấp phép xây dựng, đặc biệt là đối với quy định về khoảng lùi, cũng như một số nội dung khác trong Quyết định 56.

Từ thực tế đó, nhiều địa phương đã có kiến nghị điều chỉnh quy định. Một số ý kiến đề xuất bỏ quy định khoảng lùi đối với các công trình tại khu vực trung tâm, khu đô thị hiện hữu và chỉ áp dụng đối với các khu vực quy hoạch mới.

Có nơi kiến nghị chỉ nên khuyến khích chừa khoảng lùi thay vì bắt buộc, hoặc đề nghị làm rõ việc áp dụng quy định này đối với trường hợp xin giấy phép xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM: Sẽ có chỉnh sửa về khoảng lùi trong xây dựng - Ảnh 1.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết sẽ có điều chỉnh về khoảng lùi trong xây dựng, dự kiến trình UBND TP.HCM xem xét ban hành quy chế mới trong tháng 1.2026

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, Báo Thanh Niên từng phản ánh trong bài viết Người dân bức xúc về khoảng lùi về việc Quyết định 56 quy định khoảng lùi và độ cao công trình được cấp phép giảm so với trước đây. Điều này khiến nhiều hộ dân không dám xây nhà, vì nếu xây dựng theo quy định mới, công trình sẽ thấp hơn và thụt sâu hơn so với các nhà hiện hữu xung quanh.

Cũng vì thế, bộ mặt thành phố cũng "lổm chổm" hơn, đi ngược lại với mục tiêu quản lý kiến trúc ban đầu. Quy định này cũng được các quận huyện (cũ) hiểu theo nhiều cách khác nhau, mỗi nơi mỗi kiểu, gây khó khăn cho người dân trong việc xây, sửa nhà.

Từ những bất cập trong việc triển khai Quyết định 56, trong văn bản trả lời báo chí chiều 8.1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết dự kiến trong tháng 1.2026 sẽ trình UBND TP.HCM xem xét ban hành quy chế mới.

Riêng về nội dung khoảng lùi trong xây dựng, Sở đang xem xét và sẽ có chỉnh sửa để phù hợp với tình hình thực tế TP.HCM trong điều kiện mới.

Tin liên quan

Người dân bức xúc về khoảng lùi

Người dân bức xúc về khoảng lùi

Quyết định số 56 về quy chế quản lý kiến trúc ban hành từ giữa năm 2022 tại TP.HCM khiến nhiều người bức xúc vì bị thiệt hại.

Khám phá thêm chủ đề

khoảng lùi trong xây dựng Giấy Phép Xây Dựng TP.HCM Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM xây dựng Khoảng lùi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận