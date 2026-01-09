Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM: Sẽ có chỉnh sửa về khoảng lùi trong xây dựng

Chiều 8.1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản trả lời báo chí liên quan đến quy định về khoảng lùi trong xây dựng.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Quyết định 56 ngày 28.12.2021 của UBND TP.HCM ban hành quy chế quản lý kiến trúc, sau khi được triển khai đã góp phần tăng cường công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị. Đây cũng là căn cứ để giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng tại các khu vực đô thị trên địa bàn TP.HCM trong những năm qua.

Quy định khoảng lùi trong xây dựng khiến người dân gặp khó

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực tế, nhiều quận, huyện đã gặp không ít lúng túng trong công tác quản lý và cấp phép xây dựng, đặc biệt là đối với quy định về khoảng lùi, cũng như một số nội dung khác trong Quyết định 56.

Từ thực tế đó, nhiều địa phương đã có kiến nghị điều chỉnh quy định. Một số ý kiến đề xuất bỏ quy định khoảng lùi đối với các công trình tại khu vực trung tâm, khu đô thị hiện hữu và chỉ áp dụng đối với các khu vực quy hoạch mới.

Có nơi kiến nghị chỉ nên khuyến khích chừa khoảng lùi thay vì bắt buộc, hoặc đề nghị làm rõ việc áp dụng quy định này đối với trường hợp xin giấy phép xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết sẽ có điều chỉnh về khoảng lùi trong xây dựng, dự kiến trình UBND TP.HCM xem xét ban hành quy chế mới trong tháng 1.2026 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, Báo Thanh Niên từng phản ánh trong bài viết Người dân bức xúc về khoảng lùi về việc Quyết định 56 quy định khoảng lùi và độ cao công trình được cấp phép giảm so với trước đây. Điều này khiến nhiều hộ dân không dám xây nhà, vì nếu xây dựng theo quy định mới, công trình sẽ thấp hơn và thụt sâu hơn so với các nhà hiện hữu xung quanh.

Cũng vì thế, bộ mặt thành phố cũng "lổm chổm" hơn, đi ngược lại với mục tiêu quản lý kiến trúc ban đầu. Quy định này cũng được các quận huyện (cũ) hiểu theo nhiều cách khác nhau, mỗi nơi mỗi kiểu, gây khó khăn cho người dân trong việc xây, sửa nhà.

Từ những bất cập trong việc triển khai Quyết định 56, trong văn bản trả lời báo chí chiều 8.1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết dự kiến trong tháng 1.2026 sẽ trình UBND TP.HCM xem xét ban hành quy chế mới.

Riêng về nội dung khoảng lùi trong xây dựng, Sở đang xem xét và sẽ có chỉnh sửa để phù hợp với tình hình thực tế TP.HCM trong điều kiện mới.