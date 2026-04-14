Thời sự

Thủ tướng phê chuẩn bổ nhiệm chủ tịch và 5 phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Mai Hà
14/04/2026 20:41 GMT+7

Ngày 14.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và 5 phó chủ tịch tỉnh.

Tại Quyết định số 689/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với:

1. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Ông Lê Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ông Nguyễn Hùng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Ông Lại Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, vào chiều 13.4, tại kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với kết quả thống nhất cao, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh năm 1975, quê tại xã Ứng Hòa, Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ Quản lý hành chính công. 

Quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó giám đốc, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Tháng 3 vừa qua, ông Quyền được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Phê chuẩn Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 14.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 669/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN-MT.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ thạc sĩ Quản lý đất đai. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai.

