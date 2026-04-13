Ông Nguyễn Mạnh Quyền được bầu làm Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Chiều 13.4, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu các phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII gồm: ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, bà Trần Thị Tuyết Hương và ông Vũ Ngọc Trì.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ẢNH: HÒA NGUYỄN

Tiếp đó, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, bầu các phó chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Nguyễn Lê Huy, ông Lê Quang Hòa, ông Nguyễn Hùng Nam, ông Phạm Văn Nghiêm, ông Lại Văn Hoàn; và bầu các ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, tại Hà Nội. Ông Quyền từng trải qua các chức vụ, chuyên viên, trưởng phòng Sở KHĐT tỉnh Hà Tây (cũ); Bí thư Huyện ủy Quốc Oai (Hà Nội); Giám đốc Sở KH-ĐT; Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ngày 17.3 vừa qua, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi giữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.