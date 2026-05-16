Đẩy nhanh các dự án liên kết vùng Đông Nam bộ

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương báo cáo khái quát kết quả kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, tiến độ các dự án trọng điểm và nêu một số kiến nghị đến đoàn giám sát. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, kiến nghị Quốc hội xem xét đưa dự án luật Đô thị đặc biệt vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2026, sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng và bao phủ.

UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ ủy quyền cho thành phố chủ động xử lý nhà đất, tài sản công do cơ quan T.Ư sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích. Song song, TP.HCM cũng xin cơ chế giao biên chế linh hoạt theo vị trí việc làm, quy mô dân số, khối lượng công việc và khả năng cân đối ngân sách…

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận buổi làm việc Ảnh: SỸ ĐÔNG

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, kiến nghị Quốc hội xem xét Đồng Nai là đô thị đặc biệt và được áp dụng các cơ chế, chính sách theo luật Đô thị đặc biệt để cùng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng của cả nước. Ông Hà cũng kiến nghị Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TP.Đồng Nai; cho phép lập quy hoạch tổng thể TP.Đồng Nai trên cơ sở tích hợp các quy hoạch giống như TP.Hà Nội và TP.HCM…

Đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đề xuất cho phép sử dụng khoản tiết kiệm hơn 15.700 tỉ đồng của dự án để đầu tư thêm một số hạng mục, mở rộng đường lên 8 làn xe. Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đồng tình với việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối trong vùng Đông Nam bộ, nhất là từ sân bay Long Thành về trung tâm TP.HCM. Ông Ngân mong đoàn giám sát thống nhất với đề xuất sử dụng tiền tiết kiệm để tái đầu tư cho dự án Vành đai 3 TP.HCM để đồng bộ và khai thác hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhận định sự liên kết giữa TP.HCM, TP.Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh sẽ tạo thêm động lực mới, quyết định sự thành bại của mục tiêu tăng trưởng kinh tế vùng và cả nước. Ông Diên đề nghị 3 địa phương hoàn thiện báo cáo, làm rõ hơn các vướng mắc về thể chế, chỉ rõ những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn gây cản trở để đoàn công tác tổng hợp, kiến nghị Quốc hội.

Đối với các dự án giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4, sân bay Long Thành, ông Diên đánh giá còn chậm so với yêu cầu, chưa đối chiếu sát với các nghị quyết của Quốc hội để nhìn rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế. Do vậy, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn an toàn.



