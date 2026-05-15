TP.HCM: Đề nghị giải quyết dứt điểm dự án treo 20 năm

Chiều 15.5, đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM chủ trì làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một về phát triển kinh tế - xã hội và những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, tháo gỡ dự án treo 20 năm.

Cùng tham gia đoàn công tác còn có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các ban, sở, ngành của HĐND và UBND TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc với phường Thủ Dầu Một

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một cho biết hiện trên địa bàn còn xảy ra tình trạng tập trung đông người để phản ánh, kiến nghị việc chậm triển khai các dự án, trong đó có dự án công viên Phú Cường (trước đây là dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21) kéo dài 20 năm đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, bà Nguyễn Thu Cúc cho biết dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21 (gọi tắt là dự án Thế kỷ 21) có diện tích khoảng 24,83 ha, được triển khai từ năm 2006 do Công ty TNHH xây dựng đầu tư kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (Công ty Tân Vũ Minh) làm chủ đầu tư.

Dự án treo 20 năm ở phường Thủ Dầu Một

Tháng 12.2016, UBND tỉnh Bình Dương cũ quyết định thu hồi dự án Thế kỷ 21, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương (làm chủ đầu tư) phối hợp UBND TP.Thủ Dầu Một và UBND phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một cũ; nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) tiến hành khảo sát, đánh giá… để thực hiện dự án công viên Phú Cường và bố trí quỹ đất để thực hiện tái định cư cho người dân.

Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, dự án công viên Phú Cường cũng chưa được triển khai với nhiều lý do khác nhau, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến chủ đầu tư Tân Vũ Minh và bố trí tái định cư.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một phát biểu tại buổi làm việc

Bà Nguyễn Thu Cúc cho hay: "Dự án đã được phần lớn người dân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hộ chưa bàn giao mặt bằng với lý do chưa được bố trí tái định cư. Trong đó, có 117 hộ dân đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa có đất tái định cư".

Dự án chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cũng đề nghị UBND TP.HCM bố trí kinh phí để chăm sóc cây xanh, công viên; chỉnh trang đô thị và giải quyết một số nội dung, giải phóng mặt bằng để xây dựng Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc; các công trình chống ngập, công trình trọng điểm…

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM thông tin một số nội dung liên quan đến các kiến nghị của phường Thủ Dầu Một

Liên quan đến các đề nghị của phường Thủ Dầu Một, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành liên quan, rà soát, hướng dẫn, để tháo gỡ vướng mắc cho địa phương.