TP.HCM: Thành lập phường Bắc Tân Uyên còn thiếu tiêu chí nào?

Chiều 12.5, Đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Bắc Tân Uyên, nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc; đặc biệt là đề án thành lập phường Bắc Tân Uyên còn thiếu 1 tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM tại buổi làm việc với xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên cho biết sau sáp nhập (thị trấn Tân Thành, xã Đất Cuốc, xã Tân Định) xã Bắc Tân Uyên có diện tích tự nhiên 14.369 ha, gồm 18 ấp với 80 tổ nhân dân tự quản; dân số 30.252 người.

Năm 2025, số hộ nghèo của xã Bắc Tân Uyên (theo chuẩn của TP.HCM) còn 43 hộ - tương ứng tỷ lệ 1,18%. Đây cũng là tiêu chí chưa đạt (8/9 tiêu chí) để thành lập phường Bắc Tân Uyên.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thuận cho biết nguyên nhân là do vướng mắc trong cách xác định hộ nghèo của Bình Dương trước đây có khác so quy định hiện tại.

Trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn của Bình Dương) của các đơn vị trước sáp nhập (thị trấn Tân Thành, xã Đất Cuốc, xã Tân Định) lần lượt là 1,24%; 1,53%; 1,09%; cao hơn tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh (0,5%).

Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn của Bình Dương) của các đơn vị trước sáp nhập lần lượt là 1,30%; 1,33%; 1,26%; cao hơn tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh (0,3%).

Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn của TP.HCM) của xã Bắc Tân Uyên là 1,18%; cao hơn tỷ lệ hộ nghèo của thành phố phê duyệt (0,03%).

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Thanh Giàu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị địa phương cần đánh giá lại thực tế hiện nay 43 hộ nghèo này đã thoát nghèo hay chưa?

Ông Võ Thanh Giàu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Bùi Quang Phúc, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, cho biết vừa qua theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đã đánh giá lại theo tiêu chí của TP.HCM thì xã Bắc Tân Uyên không còn hộ nghèo.

Đồng thời ông Bùi Quang Phúc cũng đề nghị cho xã Bắc Tân Uyên được lấy kết quả đánh giá hộ nghèo của năm 2026 thay cho năm 2025 vì thực tế địa phương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương nhưng do cách đánh giá chưa phù hợp dẫn đến địa phương này còn 1 tiêu chí chưa đạt để thành lập phường.

Đề nghị công nhận đô thị Tân Thành thuộc xã Bắc Tân Uyên là đô thị loại 3

Cũng tại buổi làm việc liên quan đến đề án thành lập phường Bắc Tân Uyên, lãnh đạo UBND xã Bắc Tân Uyên cho biết xã này được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Thành, xã Tân Định và xã Đất Cuốc (thuộc huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương cũ); riêng thị trấn Tân Thành đã được công nhận là đô thị loại 5 và định hướng đô thị loại 4.

"Theo nghị quyết của Quốc hội về phân loại đô thị thì đô thị loại 4, loại 5, thị xã và thị trấn trước khi sắp xếp chưa được công nhận loại đô thị thì được xác định là đô thị loại 3. Do đó đề nghị UBND TP.HCM và Sở Xây dựng xem xét công nhận đô thị Tân Thành là đô thị loại 3 mà không cần phải lập đề án phân loại đô thị", ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên đề nghị.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phát triển đô thị, lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên cho biết địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn và giải quyết đầu tư - lựa chọn hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (xã hội hóa kết hợp hệ sinh thái TOD) hoặc nhà nước đầu tư hạ tầng khung kết hợp khai thác quỹ đất.

Cụ thể, theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên (cũ), đến năm 2040, xã Bắc Tân Uyên có 5 khu vực phát triển đô thị với tổng diện tích khoảng 1.271 ha; trong đó khu vực phát triển đô thị đại học (215,4 ha), khu vực phát triển đô thị số 7 (285,3 ha); khu vực phát triển đô thị mới đường Vành đai 4, 5 (445 ha), khu vực phát triển đô thị số 2 (290 ha) và khu vực phát triển đô thị số 4 (35,88 ha).

"Đến thời điểm hiện tại, các khu vực này đều chưa có chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Chúng tôi đã xin ý kiến hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo thực hiện của UBND TP.HCM và các sở ngành có liên quan. Song song đó, chúng tôi cũng sẽ chủ động xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng để triển khai thực hiện dự án", ông Nguyễn Văn Thuận cho hay.

Liên quan đến những kiến nghị của địa phương, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn địa phương đánh giá tiêu chí về hộ nghèo đảm bảo đúng quy định.