Thời sự

TP.HCM: Người dân xã Hiệp Phước, Đất Đỏ, Bắc Tân Uyên đã có bác sĩ gia đình

Duy Tính
Duy Tính
07/04/2026 11:17 GMT+7

Ngày 7.4, mô hình bác sĩ gia đình kiểu mới tại TP.HCM đồng loạt triển khai tại 3 xã: Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên.

Ngày 7.4, TP.HCM ra quân "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" tại xã Hiệp Phước, xã Đất Đỏ và xã Bắc Tân Uyên. Đây là mô hình bác sĩ gia đình kiểu mới mà trước đó phường Xuân Hòa là nơi làm điểm đầu tiên.

Trong ngày ra quân, nhân viên y tế của các đội chăm sóc sức khỏe mang túi dụng cụ đến từng nhà dân, đo huyết áp cho người cao tuổi, tư vấn cho người bệnh mạn tính, rà soát nhóm nguy cơ, cập nhật hồ sơ sức khỏe…

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư của xã Đất Đỏ thăm khám cho một người dân cao tuổi ngay tại nhà vào ngày 7.4

ẢNH: S.Y.T

Tại các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, đội trưởng chịu trách nhiệm quyết định kế hoạch chăm sóc và kết nối hội chẩn tuyến trên. Điều dưỡng chịu trách nhiệm điều phối lịch chăm sóc tại nhà và quản lý hồ sơ sức khỏe. Dược sĩ đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu và hướng dẫn sử dụng an toàn. Nhân viên y tế công cộng và các cộng tác viên sức khỏe cộng đồng là những "cánh tay nối dài" nắm rõ từng hộ gia đình để sàng lọc nguy cơ kịp thời.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, đây chính là tinh thần của một mô hình bác sĩ gia đình kiểu mới. Chuyển từ "nơi khám bệnh" sang "nơi quản lý sức khỏe người dân", từ "thụ động" sang "chủ động", từ "dịch vụ đơn lẻ" sang "chăm sóc liên tục". Đây cũng là bước đi cụ thể để đưa y tế cơ sở trở thành nền tảng thực sự của hệ thống y tế.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư xã Hiệp Phước và xã Bắc Tân Uyên thăm khám cho người dân cao tuổi ngay tại nhà vào ngày 7.4

ẢNH: S.Y.T

"Thành công bước đầu của mô hình tại 3 địa phương này đến từ sự vận hành nhịp nhàng của 3 trụ cột chiến lược. Đó là sự vào cuộc của chính quyền; tinh thần dấn thân của y tế cơ sở sự dẫn dắt chuyên nghiệp của ngành y tế", lãnh đạo Sở Y tế nhận định.

Mô hình bác sĩ gia đình kiểu mới này không chỉ dừng lại tại các xã điểm, mà sẽ nhanh chóng lan rộng ra tất cả các phường, xã trên địa bàn TP.HCM.

Bác sĩ gia đình kiểu mới

Bác sĩ gia đình kiểu mới

'Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn' thí điểm đầu tiên tại TP.HCM và cả nước thực chất là mô hình bác sĩ gia đình. Vấn đề mới ở đây là các đội này chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe người dân trên địa bàn để có hướng xử lý.

