Dự án 'treo' 18 năm ở TP.HCM, người dân phường Thủ Dầu Một cầu cứu

Ngày 14.12, ông Trần Phong Lưu, Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) cho biết liên quan đến kiến nghị của người dân trong khu dự án Thế kỷ 21, UBND phường đã báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, giải quyết.

Theo phản ánh của người dân, có 87 hộ đã bị thu hồi đất, một số hộ đã được giao nền tái định cư, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến không được phép xây dựng, không có nhà ở từ hàng chục năm nay, khiến cuộc sống khó khăn, chật vật.

Hàng chục người dân ở phường Thủ Dầu Một mong được giải quyết để ổn định cuộc sống sau 18 năm bị "treo" quyền lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Dương Hồng Phương (khu phố Phú Cường 2, phường Thủ Dầu Một) nói: "Khi triển khai dự án, chúng tôi đồng tình, sẵn sàng ra ở nhà trọ để bàn giao đất thực hiện dự án. Thế nhưng, 18 năm nay dự án không thực hiện được đã làm cuộc sống của người dân vô cùng chật vật. Trong khi đó, tiền hỗ trợ tạm cư để chúng tôi thuê nhà trọ thì chi trả nhỏ giọt khiến cuộc sống càng khó khăn hơn. Chúng tôi trông chờ vào cơ chế mới, mong chính quyền TP.HCM mới giải quyết cho chúng tôi".

Tương tự, các ông Nguyễn Xuân Đạo và Nguyễn Kim Nhiều (ở khu phố Phú Cường 1, phường Thủ Dầu Một) đề nghị UBND TP.HCM sớm xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu dự án Thế kỷ 21. Đồng thời giải quyết khoản hỗ trợ tạm cư cho các hộ đã di dời và thông tin rõ ràng đến người dân về thời gian triển khai thực hiện dự án.

Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân chưa được xây dựng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên tục điều chỉnh dự án, quyền lợi của người dân bị "treo"

Theo ông Trần Phong Lưu, dự án Thế kỷ 21 có diện tích khoảng 24,83 ha, được triển khai từ năm 2006 do Công ty TNHH xây dựng đầu tư kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (gọi tắt là Công ty Tân Vũ Minh) làm chủ đầu tư.

Năm 2006, dự án Thế kỷ 21 được giao cho UBND thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) lập phương án tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh dự án "treo" 18 năm nay khiến hàng chục hộ dân khốn khổ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Năm 2007, UBND thị xã Thủ Dầu Một có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Thế kỷ 21, được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ tháng 9.2007 - 9.2009) xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư; giai đoạn 2 (từ tháng 9.2009 - 9.2011) xây dựng khu trung tâm thương mại, khu biệt thự, trường học, công viên.

Tuy nhiên, năm 2008, UBND thị xã Thủ Dầu Một đã quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 về cơ cấu sử dụng đất và một số hạng mục công trình. Đến năm 2010, UBND thị xã Thủ Dầu Một tiếp tục điều chỉnh lần 2 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Chưa dừng lại, đến các năm 2013 - 2014, dự án Thế kỷ 21 tiếp tục được điều chỉnh quy hoạch thành Khu dân cư thương mại, dịch vụ Phú Cường. Suốt từ năm 2006 - 2014, hàng trăm hộ dân đã bàn giao đất, di dời nhà cửa, còn một số hộ chưa bàn giao nhà thì vẫn bám trụ trong khu quy hoạch.

Trong khi đó, từ năm 2006 - 2014, dự án Thế kỷ 21 mới chỉ làm bó vỉa, đổ đá làm đường, các hạng mục khác cơ bản chưa xong, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính…

Nhiều nhà dân vẫn còn trụ lại trong khu dự án ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tháng 12.2016, UBND tỉnh Bình Dương quyết định thu hồi dự án Thế kỷ 21, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương (làm chủ đầu tư) phối hợp UBND thành phố Thủ Dầu Một và UBND phường Phú Cường (thành phố Thủ Dầu Một cũ, nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) tiến hành khảo sát, đánh giá… để thực hiện dự án công viên Phú Cường và bố trí quỹ đất để thực hiện tái định cư cho dân.

Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, dự án công viên Phú Cường cũng vẫn chưa được triển khai.

Ông Trần Phong Lưu cho biết, các hộ dân đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu vực dự án. Thế nhưng ở khu vực tái định cư, Công ty Tân Vũ Minh chưa hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng theo hồ sơ được duyệt. Do đó, UBND phường Thủ Dầu Một chưa có đủ cơ sở để xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Ông Lưu cho biết thêm, liên quan đến các kiến nghị của người dân, UBND phường Thủ Dầu Một đã báo cáo UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo. Sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, UBND phường sẽ hướng dẫn các hộ dân thực hiện theo quy định.