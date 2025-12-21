Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Chiều 21.12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên ẢNH: PHẠM THẮNG

Ông Nguyễn Hồng Diên 60 tuổi, quê H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên), trình độ tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Diên có nhiều năm công tác gắn bó tại tỉnh Thái Bình cũ, trải qua nhiều cương vị như Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư…

Từ tháng 6.2011, ông Diên làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 1.2016, ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 5.2018 - 7.2018, ông làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình.

Sau đó, ông Diên công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, qua các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; là Phó chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (từ tháng 2.2021); đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 4.2021, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương.

Đến tháng 1.2025, ông Diên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.