Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Tuyến Phan
Tuyến Phan
21/12/2025 18:37 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên được điều động, chỉ định làm Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Chiều 21.12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó bí thư chuyên trách Đảng uỷ Quốc hội- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên

ẢNH: PHẠM THẮNG

Ông Nguyễn Hồng Diên 60 tuổi, quê H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên), trình độ tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Diên có nhiều năm công tác gắn bó tại tỉnh Thái Bình cũ, trải qua nhiều cương vị như Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư…

Từ tháng 6.2011, ông Diên làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 1.2016, ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 5.2018 - 7.2018, ông làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình.

Sau đó, ông Diên công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, qua các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; là Phó chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (từ tháng 2.2021); đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 4.2021, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương.

Đến tháng 1.2025, ông Diên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Chủ động ngăn thông tin xấu, độc liên quan ngành công thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Chủ động ngăn thông tin xấu, độc liên quan ngành công thương

Bộ Công thương phát động đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Hồng Diên Bộ trưởng Bộ Công Thương bộ trưởng nguyễn hồng diên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận