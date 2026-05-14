Kết nối giao thông TP.HCM với sân bay Long Thành sẽ đồng bộ vào cuối năm 2026

Ngày 14.5, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành cùng các tuyến đường kết nối. Trưởng đoàn là Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; cùng đi có lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và thành phố Đồng Nai.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bìa phải) cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và thành phố Đồng Nai kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành cùng các tuyến đường kết nối ẢNH: LÊ LÂM

Đồng bộ hệ thống giao thông vào cuối năm 2026

Báo cáo với đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nói rằng đến cuối năm 2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành đồng bộ, liên hoàn và liên thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và khai thác sân bay trong giai đoạn đầu vận hành.

Mạng lưới này gồm: các cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành; đường Vành đai 3 TP.HCM, đường 25B và 25C.

Tuyến đường 25B có 10 làn xe, kết nối Vành đai 3 TP.HCM đến quốc lộ 51 ẢNH: LÊ LÂM

Trong đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã đưa vào khai thác 37 km (từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56); 17 km còn lại, chủ đầu tư là thành phố Đồng Nai đang tích cực hoàn thiện, phấn đấu đưa vào khai thác trong tháng 5.2026.

Còn cao tốc Bến Lức - Long Thành, các hạng mục cuối cùng đang được tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành và khai thác đồng bộ vào tháng 9.2026.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành là tuyến huyết mạch

Đối với dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành từ 4 lên 8 - 10 làn xe, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, riêng cầu Long Thành hoàn thành trong quý 2/2027.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là trục giao thông huyết mạch phục vụ khoảng 80% lượng hành khách di chuyển giữa TP.HCM và sân bay Long Thành.

Nút giao thông giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Thời gian di chuyển từ khu vực Thủ Thiêm của TP.HCM đến sân bay sẽ rút ngắn còn khoảng 40 phút, thậm chí chỉ khoảng 30 phút khi trung tâm hành chính mới của TP.HCM tại Thủ Thiêm được hình thành.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Vành đai 3 TP.HCM đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 6.2026. Bên cạnh đó, 2 tuyến đường 25B và 25C (kết nối Vành đai 3 TP.HCM ra quốc lộ 51) cũng được thành phố Đồng Nai chuẩn bị hoàn thành. Những tuyến đường này sẽ giúp hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành với vùng Đông Nam bộ và TP.HCM được hoàn thiện đáng kể.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định đến cuối năm 2026 cơ bản không còn lo ngại về bài toán kết nối giao thông giữa TP.HCM với sân bay Long Thành cũng như các khu vực lân cận. Bên cạnh đó các tuyến đường sắt đang được nghiên cứu xây dựng, việc kết nối lại càng thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Sẵn sàng cho công tác vận hành, khai thác

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nghe báo cáo tiến độ dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Đối với dự án sân bay Long Thành, ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban quản lý dự án Long Thành (thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV) cho biết các gói thầu đều đang tăng tốc, đảm bảo mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại cuối năm 2026. Riêng tại nhà ga hành khách hiện có khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân đang thi công liên tục trên công trường.

Ông Vũ Phạm Nguyên An cũng cho hay công tác chuẩn bị nhân lực phục vụ vận hành khai thác sân bay cũng đã được triển khai suốt 2 năm qua và hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, quản lý, vận hành. ACV cũng đã thành lập chi nhánh sân bay Long Thành để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác, vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị và được Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ 2. Hiện công trình đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1, dự kiến khai thác vào cuối năm 2026.