Sân bay Long Thành tuyển nhiều lao động, nhận hồ sơ đến ngày 30.4

Lê Lâm
17/04/2026 12:28 GMT+7

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đang tuyển nhiều lao động làm việc tại sân bay Long Thành, nhận hồ sơ từ ngày 16 - 30.4.

Ngày 16.4, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ra thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2026

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16.4 đến 30.4.2026

Về tiêu chuẩn chung: là công dân Việt Nam, không quá 30 hoặc 35 tuổi; lý lịch rõ ràng; tốt nghiệp THPT; có kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản; có đủ sức khỏe; tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Đối với tiêu chuẩn riêng như bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ, ngoại ngữ, thì tùy theo từng vị trí sẽ có những yêu cầu khác nhau. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Công nhân đang thi công dự án sân bay Long Thành

Các vị trí tuyển dụng gồm: chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; nhân viên lái xe và vận hành thiết bị mặt đất (xe điện, xe cẩu tự hành, cứu hỏa, cứu thương); nhân viên phòng cháy chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật; nhân viên vận hành trang thiết bị kỹ thuật.

Các ứng viên có thể nộp hồ sơ qua 3 hình thức: nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tại địa chỉ số 2 Sông Đáy, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM; hoặc gửi scan hồ sơ dự tuyển qua mail: hr.lth@acv.vn và tiêu đề email ghi rõ chức danh ứng tuyển. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16 - 30.4.2026.

Tuyển gần 14.000 lao động trong giai đoạn 1

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Đường băng sân bay Long Thành dài đến 4 km

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị và được Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ 2. Hiện công trình đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1.

Hiện giai đoạn 1 đang dần về đích, dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Theo ACV, trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành cần tuyển gần 14.000 lao động ở 5 lĩnh vực gồm: lĩnh vực cảng hàng không: 2.961 người; lĩnh vực quản lý bay: 881 người; lĩnh vực vận tải hàng không: 828 người; lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không: 8.909 người; lĩnh vực cảng vụ hàng không: 190 người. Ngoài ra, cần tuyển ở 10 khối lao động trực tiếp khoảng 1.544 người.

Vào tháng 11.2025, ACV cũng đã thông báo tuyển dụng 132 lao động làm việc ở sân bay Long Thành, cụ thể là trung tâm khai thác ga, trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không, trung tâm khai thác khu bay.


Tin liên quan

Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển lao động

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa ra thông báo tuyển dụng nhân sự, nhằm chuẩn bị cho việc đưa sân bay Long Thành vào vận hành trong thời gian tới.

