Sân bay Long Thành khai thác thương mại vào cuối năm 2026

Chiều 29.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình và thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) cùng các tuyến giao thông kết nối; rà soát, triển khai các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan dự án.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, TPHCM.

Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành

Theo báo cáo của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan, đến nay nhiều dự án thành phần của dự án đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành như: trung tâm điều khiển không lưu; đường băng cất hạ cánh, sân đỗ...

Và đặc biệt là nhà ga hành khách (giá trị lên đến hơn 35.000 tỉ đồng) đang trong giai đoạn hoàn thiện; các băng chuyền, ống dẫn, hangar đang được lắp đặt; hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng điện, viễn thông, giao thông nội bộ… cũng đang được gấp rút triển khai.

Tuy nhiên, dự án vẫn có một số trở ngại, đó là việc huy động nguồn lực đang gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu thi công, xây dựng các gói thầu ở đại dự án sân bay Long Thành lên tới 14.000 người; nhiều hạng mục triển khai ngoài trời, chịu ảnh hưởng bởi thời tiết…

Ngoài ra công tác nghiệm thu và thanh toán bị chậm. Ảnh hưởng xung đột Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến tăng giá các vật tư, vật liệu, thiết bị, nhiên liệu cũng như chi phí thi công các gói thầu của dự án.

Hiện các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn đang rà soát, xây dựng lại tiến độ thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoàn thành công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9.2026.

Qúy 3/2026 hoàn thành, quý 4/2026 khai thác

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, chỉ sau hơn 2 năm triển khai thi công, đến tháng 12.2025 đã đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, đây là nỗ lực rất lớn, đáng hoan nghênh.

Đối với khó khăn về giá nhiêu liệu, vật tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan phối hợp, đề xuất phương án hỗ trợ…

Thủ tướng cũng chỉ đạo cụ thể việc đầu tư, xây dựng, hoàn thiện các dự án giao thông kết nối tới sân bay Long Thành: gồm các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tân Vạn - Nhơn Trạch, TPCHM - Long Thành - Dầu Giây; đường vành đai 4 TPHCM; các tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - Biên Hòa - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Long Thành, Tham Lương - Bến Thành…

Về tiến độ dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng nhấn mạnh phải hoàn thành công tác xây dựng trong quý 3/2026, sang quý 4/2026 thì khai thác thương mại.

Để đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng nêu rõ các chủ đầ tư, các nhà thầu, phải chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, xử lý công việc theo thẩm quyền, không trông chờ, không ở lại; làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó; phân công 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của sân bay, dịch vụ phi hàng không, phát triển thành phố sân bay, phát triển kinh tế hàng không, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM và Đồng Nai, từ đó có giải pháp khai thác hiệu quả nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, trong quá trình triển khai, ai làm sai, ai vi phạm pháp luật thì phải xử lý, thu hồi tài sản cho nhà nước; còn những người làm đúng cần được khẳng định, những người làm tốt cần động viên, khen thưởng và dự án phải được thúc đẩy triển khai.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1 đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ 2 trong giai đoạn 1 và được đồng ý, hiện đường băng thứ 2 của sân bay Long Thành đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1.